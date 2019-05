Porto Cristo, Mallorca. 20 Grad. Ein Mix aus Sonne und Wolken. Strandfeeling. Könnte schlechter laufen. Nadine Gionkar ist dem Alltag samt Freundin und Patenkind einfach mal entflohen, um ein paar Tage zu entspannen. Von langer Hand geplant. Als sie die Reiseunterlagen in den Händen hielt, war ihr Engagement bei der SG Sendenhorst in keiner Weise absehbar. „Jetzt bin ich hier“, sagt sie am Telefon. Genießt die Zeit. Wenngleich sie zugibt: „Etwas unglücklich ist das in dieser Situation schon.“ Am Samstag kreuzen sich immerhin die Wege der noch vom Abstieg bedrohten Sportgemeinschaft und der Warendorfer Sport-Union. Um 17.15 Uhr könnte das Derby im letzten Heimspiel die Richtung weisen.

Und Gionkar? Ist wieder mit im Boot. Freitagmorgen geht der Flieger zurück in die Heimat. Die Vorbereitung auf das vielleicht vorentscheidende Duell hat Kapitän Lukas Schmitz übernommen. Der sagt: „Wir haben die Köpfe am Dienstag nach dem Training zusammengesteckt. Jeder ist sich darüber bewusst, was uns erwartet.“ Hintergrund: Zwei Spieltage vor Ultimo ist nah wie vor unklar, ob zwei oder drei Mannschaften den Weg in die Kreisliga antreten müssen. Sendenhorst als Viertletzter ist dick mit drin in der Verlosung.

Weil besondere Umstände besondere Maßnahmen erfordern, wollen sie bei der SG nichts dem Zufall überlassen. Teambuilding heißt das Zauberwort. „Wir treffen uns Samstag schon am frühen Mittag, trinken Kaffee, schauen die Partie der Reserve – und wollen Warendorf im Anschluss zeigen, dass wir in eigener Halle ein äußerst unangenehmer Gegner sind“, so Schmitz. Der gehört mit seinen 26 Lenzen bereits zum alten Inventar. Ein Gros des Kaders spielt seine erste Saison im Seniorenbereich, ist unweigerlich grün hinter den Ohren und muss Erfahrungen sammeln.

Im besten Fall könnte die SG bereits am Samstagabend im Rahmen des Abschlusses mit dem eigenen Anhang die Korken knallen lassen. Voraussetzung dafür ist ein Sieg gegen den Nachbarn – Ibbenbüren (zeitgleich gegen Ochtrup) und Roxel, (19 Uhr gegen Recke), müssten ihrerseits Federn lassen. Dann wäre Ruhe im Karton, das letzte Gastspiel bei Sparta Münster hätte dann die Bedeutung eines simplen freundschaftlichen Vergleichs.

Wenn, wenn, wenn. Der Gast aus der Kreisstadt wird den Teufel tun und sich wohl kaum mit einer Niederlage abspeisen lassen wollen. „Der Fairness halber werden wir unserem Kreiskollegen nichts schenken. Meine Mannschaft kann endlich mal wieder locker aufspielen, seit der Aufstiegszug ohne uns abgefahren ist“, betont Warendorfs Trainer Stefan Hamsen.

Klassenerhalt, Abstieg, Relegation – noch ist alles drin. Gionkar weiß das. Für die Interimslösung ist eigentlich mit dem letzten Akt am 11. Mai das Thema erledigt. „Nur nicht in die Saisonverlängerung“, wünscht sich die 40-Jährige nichts sehnlicher, als ihre Mission mit einem Sternchen zu versehen.