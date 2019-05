Am Freitag starten die „Sendenhorster Reitertage“ auf der Reitanlage Am alten Postweg. Insgesamt liegen dem Verein für die dreitägige Veranstaltung etwa 1400 Nennungen vor, gut 500 Reiter gehen in 32 Prüfungen an den Start. „Mit rund 3000 Besuchern rechnen wir auch in diesem Jahr, selbst wenn die Wetterprognosen nicht so gut sind wie im vergangenen Jahr“, sagt Theresa Gunnemann , zweite Vorsitzende des Vereins und gleichzeitig in der Turnierleitung.

Den Auftakt machen am Freitag die jungen Pferde. In Springpferdeprüfungen bis zur Klasse M führen die Reiter ihre jungen Tiere bis zu sechs Jahren an den Sport heran. Der Samstag beginnt mit den jungen Reitern, hier kann sich der Reiternachwuchs messen. Natürlich haben auch die Dressurreiter ihre Chance: Dressurprüfungen bis zur Klasse M werden ausgetragen. Am Sonntag haben die Aktiven dann die letzte Möglichkeit, sich im Parcours zu beweisen.

Sportlicher Höhepunkt ist am Sonntag die Springprüfung der Klasse M. Den Zuschauern dürfte an allen drei Tagen neben großem Reit- und Dressursport auch mit dem Rahmenprogramm viel geboten werden. „Unsere Hauptattraktion ist die Verlosung eines Pferdes.“ Lose können während der Reitertage auf dem Turniergelände erworben werden. Bei dem Pferd handelt sich um eine dreijährige Stute mit hervorragender Springabstammung. Aber auch die anderen Preise können sich sehen lassen.

„Wir garantieren schöne Stunden mit gutem Reitsport und freuen uns auf viele Besucher. Der Eintritt ist an allen Turniertagen frei“, sagt Gunnemann.