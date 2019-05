Die SG Sendenhorst hat ihr Nachholspiel gegen GW Gelmer am Donnerstag erfolgreich über die Bühne gebracht. Die Mannen von Trainer Florian Kraus besiegten den Gast deutlich mit 4:1 und verbesserten sich in der Tabelle auf Platz sechs. Schon das Hinspiel hatte die SG mit 2:1 gewonnen. Nils Berheide brachte die Platzherren in Führung. Nach dem Ausgleich durch Robin Wellermann traf Niklas Eilmann zur erneuten Führung. Sven Kortwinkel und Tim Wittenbrink setzten mit ihren Treffern die Schlusspunkte unter einen verdienten Erfolg. Für Steffen Uphus (Foto, rechts) und Co. geht es bereits am kommenden Sonntag weiter. Dann steht das Heimspiel gegen DJK BW Greven an. Anstoß im Stadion am Westtor ist um 15 Uhr.