Nicht nur das Wetter zeigte sich zum Auftakt von seiner besten Seite. Auch rund ein Dutzend bis in die Haarspitzen motivierte Sportler unterschiedlichen Alters waren dem Ruf von Stützpunktleiter Josef Demming und seinem Team auf die Sportanlage an der Jahnstraße gefolgt, um das Sportabzeichen zu erwerben. Beim 50 Meter Sprint, Weitsprung, Seilsprung, Medizin- und Schleuderballwurf oder beim Ausdauerlauf kam bei den Beteiligten nicht nur Spaß auf, auch die sportlichen Ergebnisse sorgten für viele zufriedene Gesichter bei den Aktiven und einen gelungenen Abend. Erstmals seit vielen Jahren haben sich die in den einzelnen Disziplinen gestellten Anforderungen nicht verändert.

Mit ein wenig Training kann also jeder versuchen seine motorischen Grundfertigkeiten in den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination, aus denen jeweils eine Übung erfolgreich abgeschlossen werden muss, zu beweisen und das traditionsreiche Leistungsabzeichen in Bronze, Silber oder Gold zu erwerben. Insgesamt 14 Termine hat das ehrenamtliche tätige Team vom Sportabzeichen Stützpunkt Sendenhorst, das durch Rudolf Bartmann, Jörg Berheide, Ute Hauth, Willy Lettmann und Maria Schäfer ergänzt wird, bereits terminiert. Eine Besonderheit dabei ist, dass am 14. September sogar alle Disziplinen an einem Tag durchgeführt werden können.

Die Radler kommen auch zu ihrem Recht

Auch das Mini-Sportabzeichen wird in diesem Jahr erneut abgenommen. Die Termine hierzu werden noch bekannt gegeben. Am kommenden Samstag können ab 11 Uhr in der Turnhalle am Teigelkamp Übungen aus dem Bereich Koordination wie Hochsprung oder Seilspringen und im Hallenbad ab 13 Uhr (Einlass bis 13.30 Uhr) die Schwimmübungen absolviert werden. Für alle, die lieber in die Pedale treten wollen, besteht ab 17 Uhr an der Haltestelle Garrath auch diese Möglichkeit.

| www.sg-sendenhorst.de/sportabzeichen