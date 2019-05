Der Spezialist für ruhende Bälle verabschiedet sich beim SV Drensteinfurt

Er kam als Hoffnungsträger und als erhoffter Nachfolger für Goalgetter Ercan Taymaz . Enttäuscht hat Marvin Brüggemann keineswegs. Doch der Stürmer ist nicht gekommen, um zu bleiben. Die Heimparte gegen RW Unna ist am Sonntag für ihn das vorerst letzte Meisterschaftsspiel für den SV Drensteinfurt. Brüggemann bricht seine Zelte im Erlfeld ab und schlägt sie wieder in Vorhelm bei der Westfalia auf.

„In der Kreisliga A kann ich vielleicht einfacher sagen, es geht nicht. Dann lege ich eine Pause ein. In Drensteinfurt möchte ich nicht ein Frageichen sein“, sagt der 25-Jährige, ehe er ergänzt: „Ich bin körperlich nicht ganz fit.“ Dahinter steckt ein Knorpelschaden im linken Knie, der ihn zwischen Oktober und Dezember des vergangene Jahres außer Gefecht setzte. Das Karriereende drohte sogar. „Die Ärzte haben mir gesagt, ich sollte lieber Schwimmen oder Radfahren. Das war mir aber doch zu früh“, erinnert sich Brüggemann – und legte eine Pause ein.

Dosiertes Training führt Brüggemann zurück auf den Platz

Die verfehlte ihre Wirkung nicht. „Anschließend habe ich Mittel und Wege gefunden, alles dosiert anzugehen“, so Brüggemann. Freitags Training in Stewwert, zudem einmal in der Woche im emsländischen Spelle, wo er sich unter der Woche beruflich aufhält.

Es war wohl die perfekte Dosis. Denn mit derzeit 14 Treffern ist er immer noch der beste Torschütze des SVD. Bei 26 Einsätzen vielleicht nicht überraschend. Doch hinter den möglichen 2340 Minuten verbergen sich tatsächlich nur 1939. Aber immerhin.

Wankelmütig ist er dennoch nicht geworden. „Als ich mich entscheiden musste, konnte ich nicht sicher sagen, wie es weitergeht. Daher habe ich mich entschlossen, den Platz freizumachen, damit der Verein seine Ziele erreichen kann“, sagt der scheidende Goalgetter.

Dann aber ohne hin. Wobei er eine Lücke hinterlässt. Als Typ, aber auch als Spezialist – und Torschütze. „Das hat ganz gut geklappt“, sagt der Stürmer aus Tönnishäuschen, der sich in dieser Saison sportlich erstmals außerhalb Vorhelms bewegte, rückblickend. Apropos Bewegung: gerade wenn der Ball nicht rollte, kam er ins Spiel. Sechs verwandelte Strafstöße, sogar ein Elfer-Doppelpack jüngst vor zwei Wochen gegen den TuS Lohauserholz, sowie zwei blitzsaubere Freistoßtreffer sind der Beweis – und der Löwenanteil seiner Ausbeute.

Brüggemann ist der Mann für den ruhenden Ball – und kein typischer Strafraumspieler. Auch Eck­stöße sind sein Ding, womit er kurioser Weise an seinen Vorgänger erinnert, der den ruhenden Ball ebenfalls zur Chefsache erklärte. „Ja, Standards liegen mit“, grinst er. Da spielt(e) ihm auch sein lädiertes Knie keinen Streich.

Seine (Genie-)Streiche im Erlfeld wird es bald nicht mehr geben. Ohne Wehmut. „Ich haben einige neue Leute und eine lustige Truppe kennengelernt. Wir haben viel Spaß gehabt,“ sagt er vor seinem Abschied zufrieden. Auch sein persönliches Saisonziel hat er erreicht. „Ich wollte zweistellig treffen“, lüftet Brüggemann seine ursprüngliche Erwartungshaltung, ehe er dann doch gesteht: „20 wäre auch schön gewesen.“

Was ihm auch eine Belohnung eingebracht hätte. „Ich habe mit Caramba (Andre Vieira Carreira, Anm. der Red.) eine Wette laufen“, verrät er. Dass sein Wettpartner großzügig die noch mögliche Relegation ebenfalls für die Wette gelten lassen würde, ist noch eine Chance. Die auf den Verbleib des Angreifers in Stewwert besteht nicht.