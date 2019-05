Nach oben wie nach unten ging nichts mehr für die SG Sendenhorst . Trotzdem musste Trainer Florian Kraus niemanden speziell ins Gebet nehmen, noch mal alles zu geben. „Wir haben eine so junge Truppe, da will sich jeder zeigen.“ Vor allem jene Spieler, die zuletzt in der zweiten Reihe Platz nahmen. „Wir haben munter durchgewechselt. Das sah alles ganz ordentlich aus“, bilanzierte der Coach nach dem 2:1-Erfolg beim SV Mauritz.

Steffen Uphus brach den Bann. 36 Minuten waren gespielt, da eroberte sich Lukas Bureck das Leder und steckte durch auf den Torjäger, der eiskalt vollendete. Die Führung gab Sicherheit. Und wurde ausgebaut. Resultierend aus einem Mauritzer Ballverlust. Sven Kortwinkel lupfte den Ball nach 74 Minuten über den zu weit vor seinem Kasten postierten Joscha Klaes. Postwendend schafften die Platzherren durch Gabriel Büjükkahraman nur noch den Anschluss (75.). Ein schöner Abschluss für die SG.

SG Sendenhorst: Lackmann – Kommorowski (46. Nordhoff), Reder (69. Linnemann), Eilmann, Mey, Leibig, Brechtenkamp, Krause, Bureck (65. Hartleif), Kortwinkel, Uphus

Tore: 0:1 Uphus (36.), 0:2 Kortwinkel (74.), 1:2 Büjükkahraman (75.)