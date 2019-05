Das 1:7 bei der Warendorfer Reserve wurde unter der Woche aufgearbeitet. „Da haben wir ein Stück weit versagt“, ärgerte sich Trainer Roland Jungfermann. Am Sonntag nach dem 4:1-Erfolg gegen die zweite Mannschaft des SV Herbern hatte er dann wieder Grund zum Lachen. „Ein versöhnlicher Abschluss“, sagte er einigermaßen zufrieden. „Wir hätten in dieser Saison viel besser dastehen können.“ Am Ende steht Rang sechs zu Buche, punktgleich mit den davor platzierten Mecklenbeckern und dem TuS Altenberge II.

Der SVR musste abermals einem Rückstand hinterherlaufen. Oliver Eckey traf bereits nach 13 Minuten für den Gast. Erst nach dem Wechsel fielen die Tore wie reife Früchte. A-Junior Nils Wilmer war nach 50 Minuten zur Stelle (1:1). Maximilian Groß , den es zum SV Drensteinfurt zieht, durfte sich auch noch zweimal in die Torschützenliste eintragen (52./74.), Dominik Grünhagel einmal (70.).

SV Rinkerode: Rips – Walbaum, Vogt (40. Wilmer), Ruß, Schulze Eißing, Somaskantharajan (77. Rosendahl), Bertels, Grünhagel, Groß, Jakab (75. Wöstmann), Hoenhorst

Tore: 0:1 Eckey (13.), 1:1 Wilmer (50.), 2:1 Groß (52.), 3:1 Grünhagel (70.), 4:1 Groß (74.)