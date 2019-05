Die Vizemeisterschaft ist lange amtlich. Mit etwas mehr Fortune hätte die Fortuna durchaus die Bezirksliga anpeilen können. So bleibt Rang zwei nach einer durchaus starken Spielzeit. Daran ändert auch die 1:2-Niederlage zum Abschluss gegen ASK Ahlen nichts. Trainer Edmund Chart musste personell ein wenig puzzeln. Gleich sieben Kicker galt es zu ersetzen. „Aber die, die ran mussten, haben ihre Sache ordentlich gemacht“, so das Fazit des Trainers. Der sah in der 21. Minute den Rückstand nach einem Freistoß. Vorausgegangen war ein überflüssiges Foul. Enes Carsambali traf. In der Folge verpassten die Hausherren den Ausgleich. Chancen wurden herausgespielt, „aber wir kamen nicht so recht in die Box“, ärgerte sich Chart. Stattdessen war Anil Kalay in Minute 75 erfolgreich: 0:2. Zwei Minuten später sorgte der eingewechselte Andreas Averhage , sonst die etatmäßige Nummer eins im Kasten der Walstedder, für das 1:2. „Der hatte noch ein paar Dinger auf dem Fuß“, so Chart.

Fortuna: Grote – Kai Northoff, Rosendahl, Hartmann, Kevin Northoff, Nieddu (77. Willner), Ophaus, Gouw (61. Freitag), Livaja, Scheffler, Paschko (66. Averhage)

Tore: 0:1Carsambali (21.), 0:2 Kalay (75.), 1:2 Averhage (77.)