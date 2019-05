Aus und vorbei: Trotz des am Ende deutlichen 4:1-Heimsieges gegen den Tabellenvorletzten und Absteiger Rot-Weiß Unna und der besten Bezirksliga-Saison in der Vereinsgeschichte mussten die Fußballer des SV Drensteinfurt die letzten Hoffnungen auf den Landesliga-Aufstieg begraben. Der punktgleiche Konkurrent RW Westönnen gewann das Derby bei SG Oestinghausen zeitgleich mit 2:0 und qualifizierte sich aufgrund des besseren Torverhältnisses für die Relegationsrunde der zwölf Vizemeister. „Ganz ehrlich: Ich bin nicht böse drum, dass wir es nicht geschafft haben“, sagte Drensteinfurts Trainer Oliver Logermann nach dem 19. Sieg im 32. Spiel. „Mit der Form hätten wir dort nichts verloren. Das war ein schwacher Auftritt.“ Einzige Entschuldigung: „Wir gehen personell auf der letzten Rille.“

Matchwinner vor etwa 70 Zuschauern im Erlfeld waren Marvin Brüggemann , der in seinem letzten Spiel für den SVD zwei Mal traf und sein Saison-Konto auf 16 Buden erhöhte, und der eingewechselte Fabian Frönd. Der lange Angreifer aus Ascheberg, der im Winter dazugestoßen war, erzielte nicht nur sein erstes Tor im Trikot der Stewwerter, sondern schnürte einen Doppelpack. „Das gönne ich Fabi total“, freute sich Logermann mit Frönd.

Der Coach konnte doch auf Leon van Elten zurückgreifen, dafür standen Patrick Günner und Max Schulze-Geisthövel nicht zur Verfügung. Außerdem fehlten unter anderem Tobias Brune, Yannick Westhoff, Markus Fröchte und Philipp Ressler. Pässe ins Nichts, fehlende Ideen im Offensivspiel – in der ersten halben Stunde lief so gut wie nichts zusammen bei den schwachen Gastgebern.

Erst im zweiten Abschnitt wurde es besser. In der 55. Minute ging der SVD durch einen sehenswerten Treffer in Führung. Brüggemann verwandelte einen Freistoß aus gut 23 Metern direkt (55.). Den Ausgleich (Tim Delker/68.) konterte der SVD in Person des eingewechselten Frönd (76.). Mit einem Heber machte der Joker den Deckel drauf – 3:1 (90.+2). Für das 4:1 zeichnete wiederum Brüggemann verantwortlich (90.+3).

SVD: Kofoth, Bußmann, Chelvanathan (71. Struhkamp), De. Popil, van Elten, Brüggemann, Ziegner (66. Pankok), Vieira Carreira, Niehues (46. Frönd), V. Kröger, Hoeveler

Tore: 1:0 Brüggemann (55.), 1:1 Delker (68.), 2:1 Frönd (76.), 3:1 Frönd (90.+2), 4:1 Brüggemann (90.+3)