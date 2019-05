Die Besten sind ermittelt, die Preise sind verteilt: Nach drei Tagen ging in Warendorf mit dem „Preis der Besten“ eines der wichtigsten Turniere für den Reiter-Nachwuchs in Deutschland zu Ende. Junge Reiter, Junioren, Ponyreiter und „Children“ konkurrierten in den Disziplinen Dressur, Springen und Vielseitigkeit, seit zwei Jahren sind auch die Voltigierer zu Gast am DOKR .

Bei den Junioren sicherte sich Sönke Fallenberg vom PSV Wessenhorst, wie bereits kurz berichtet, mit Vescovino Bronze. Im Finale der Klasse S** mit Stechen startete das Paar eine Aufholjagd, die auf Rang drei hinter Matthis Westendarp (Rulle) und Beeke Carstensen (Behrendorf) endete.

Im ersten Springen waren Fallenberg und Vescovino zwar fehlerfrei geblieben, landeten aber nur auf Platz 13. Im zweiten Springen gehörte der Wessenhorster zu den fünf Reitern im Stechen. Hier war er zwar am schnellsten, einmal aber fiel die Stange, was eine noch bessere Platzierung verhinderte.

Zufrieden war Sönke Fallenberg trotzdem: „Ich wollte hier was reißen und hatte mir richtig was vorgenommen“, sagte der Junior. „Dafür habe ich mich lange vorbereitet.“

Mia Charlotte Becker (RV Albersloh) und Avila konnten nicht in die Entscheidung eingreifen und belegten Rang 33. Insgesamt schafften es drei Westfalen unter die besten Fünf.

Bronze gab es für Philip Goroncy vom RV Dreinsteinfurt beim Voltigieren der Herren. Nach Pflicht und Kür hatte er 6959 Punkte gesammelt, zwischendurch rangierte Goroncy auch auf Rang zwei. Die Goldmedaille nahm Jannik Liersch mit nach Bayern, Simon Stolz (Rheinland-Pfalz) holte Silber.