Julian Spangenberg hat mit harter Hand die Mission bei GW Albersloh erfüllt

Nach geglückter Rettung und in der Gewissheit, auch künftig den Fußball in der Kreisliga A betreiben zu dürfen, sind die grün-weißen Albersloher auseinandergegangen. „Die brauchen wirklich eine Pause“, sagt Trainer Julian Spangenberg im Wissen darum, dass die kritische letzte Saisonphase allen an die Nerven ging. Er selbst widmet sich noch der Sportart. Intensiv, denn der 35-Jährige büffelt sich in Kamen-Kaiserau zur B-Lizenz, mit der bis hoch in die Oberliga trainiert werden kann.

Etwaige Liga-Ambitionen hegt er keineswegs – er freut sich auf den Start der Vorbereitung am 16. Juli in seinem Heimatclub. Einst sollte diese Phase seinen Einstieg markieren, aber dann sprach GWA den Co-Trainer des SV Rinkerode bereits im April an. In großer Not. Der Nachbarclub ließ Spangenberg vorzeitig gehen. Sechs Spiele lagen mit Albersloh vor ihm. Es sollte je drei Siege und Niederlagen geben. Und das sollte reichen, weil die Zweite der Warendorfer SU genau passend spielte und das Team des TuS Hiltrup II in die B-Liga schickte.

Ausgerechnet gegen die WSU-Vertretung startete Spangenberg in den neuen Job. Und verlor. „Wir hatten einfach keine Zeit, uns angemessen vorzubereiten. Aber schon eine Woche später aber setzte die Elf in Hohenholte zu hundert Prozent das um, was mir vorschwebte.“ Sie fand nämlich zu den Grundtugenden zurück – mental war die Mannschaft bereit, kämpferisch alles zu bieten und dann die spielerische Fortsetzung folgen zu lassen.

„Ich gebe zu, dass ich auch mit harter Hand durchgreifen musste“, sagt Spangenberg ehrlich. Auf seine klaren Ansagen hörte die Truppe. „Tatsächlich wirkten alle fokussiert.“ Und in der Phase wurde ziemlich klaglos eine dritte wöchentliche Einheit absolviert. Spieler wie die defensiven Niklas Hövelmann und Lukas Uhlenbrock entwickelten sich zu Garanten, der Trainer-Bruder Simon Spangenberg überzeugte als Torwart ebenso und Kapitän Lukas Strohbücker waltete vortrefflich seines Amtes.

Die Mission des Julian Spangenberg hätte auch schiefgehen können. „Das ist wohl so, aber diese Gedanken habe ich mir gar nicht gemacht. Es ging nicht um mich, es ging darum. meinem Verein zu helfen.“ Ganz klar hätte er auch beim Abstieg sein Wort gehalten und wäre geblieben. „Eine Zusage ist eine Zusage, da wird nicht diskutiert. Das will ich auch meinen Spielern als grundsätzliche Einstellung vermitteln.“

Künftig reicht es ihm, jede zweite Woche eine dritte Zusatzschicht anzubieten. Dabei sind dann so gut wie alle „Retter“, bis auf Nico zur Mühlen. Allrounder Kirill Bassauer kehrt zurück, die aktuellen A-Junioren Arne Grella für die rechte Seite und Leonard Leifeld für die Innenverteidigung versuchen sich im Erwachsenensport.

„Und im nächsten Jahr kommen gleich zehn Jungs aus dem A-Jugendalter raus“, tut sich für Spangenberg eine interessante Perspektive auf. Im Juli spielen auch Kicker aus der Zweiten bei ihm vor, die ihre Chancen ausloten wollen. Externe Zugänge hat GWA auch noch im Blick, ohne schon Vollzug melden zu dürfen.

Unabhängig von der genauen Besetzung verspricht Spangenberg dies: „Wir werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Das darf ruhig forsch klingen, aber davon bin ich überzeugt.“ Der Kader verfüge noch über Potenzial. Der B-Lizenzinhaber will es wecken.