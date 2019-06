Bewährte Bankangestellte: Drensteinfurter verlängert mit Hollenberg und Huhnhold

Kate Mühlenbäumer will jetzt mal „ein Fass aufmachen“ und grundsätzlich geklärt wissen, ob man nicht in den Kreisligen komplett aufs Harzen verzichten sollte. Im Handball ist es das heikelste Thema überhaupt. Im Spitzensport wäre ein Verbot des Klebers schlicht undenkbar. Uwe Gensheimer trifft ja nicht nur deshalb aus den unmöglichsten Winkeln, weil er so ein geschmeidiges Handgelenk hat, sondern weil er Ball und Finger großzügig einschmiert.Auch in Vereinen, deren Mannschaften auf höchstem Amateur-Level agieren, wird fast ausnahmslos geharzt. Ladbergen etwa oder der ASV Senden. Was Mühlenbäumer egal wäre, würden sich deren zweite Mannschaften nicht mit der HSG Ascheberg/Drensteinfurt im Kreisoberhaus duellieren. Deren Spieler sind von klein auf den Umgang mit dem Klebstoff gewohnt – und „haben uns gegenüber einen klaren Wettbewerbsvorteil“, so die HSG-Vorsitzende. „Wenn diese Teams zu uns kommen, trainieren sie vorher ohne Kleber. Wir dagegen haben nicht die Chance, vor Auswärtspartien mit Harz zu üben. Gibt es in der Profilschule oder in der Dreingauhalle auch nur einen Klecks, haben wir sofort Hausverbot.“Mühlenbäumer hat in der Sache bereits bei Daniel Hooge vorgesprochen. Sollten Vereine eine offizielle Eingabe beim Handballkreis machen, „würden wir uns selbstverständlich damit befassen“, so dessen Chef. Bis dahin liege es allein im Ermessen der Kommunen, ob sie den Gebrauch von Harz erlauben oder, wie in Senden, zumindest dulden.