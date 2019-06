Das Team von Mannschaftsführerin Tanja Schweer unterlag beim TuS Saxonia Münster mit 1:5 und zahlt im Jahr nach dem Aufstieg weiter Lehrgeld. Die Drensteinfurterinnen sind nun die einzige Mannschaft, die noch keinen Zähler auf dem Konto hat. Nach der Niederlage ist der Abstand zum rettenden Ufer auf vier Punkte angewachsen.

Der erhoffte Befreiungsschlag gelang auch den Herren 30 nicht. Das Team um Christoph Newzella unterlag beim Halterner TC mit 3:6. Dabei gingen vier der sechs Einzel in den entscheidenden dritten Satz.

Mit den Damen 55 verlor darüber hinaus auch das dritte Drensteinfurter Team in der Münsterlandliga. Die von Doris Asbrand angeführte Mannschaft kam beim Tabellenführer in Greven nicht über ein 2:4 hinaus, hat in Sachen Abstiegskampf aber alle Trümpfe selbst in der Hand.

Das gilt auch für die Herren 60 auf der anderen Seite der Tabelle. Die Mannschaft von Klaus Keppke holte im Topspiel der Bezirksliga einen wichtigen Punkt bei den Sportfreunden Merfeld. Das Unentschieden war am Ende sogar schmeichelhaft für die Gastgeber, denn nach den Einzeln stand es 3:1 für Drensteinfurt. Durch zwei Siege in den Doppeln kam Merfeld zwar noch zu einem 3:3, den Sieg in der Unterwertung holte sich aber der Gast. Der direkte Vergleich gehört damit den Stewwertern.

Weniger gut lief es für die erste Damenmannschaft, die in dieser Saison erstmals in der Bezirksliga aufschlägt. Ohne vier Topspielerinnen ging die Partie beim SCG Hohes Ufer – der bis dato auch alle seine Partien verloren hatte – mit 0:9 verloren. Außerdem waren die Damen 40 und die erste Herrenmannschaft im Einsatz. Beide Teams erkämpften Remis, verloren aber jeweils die Unterwertung.