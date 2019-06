Soweit die kleinen Füße tragen

Auch am dritten Tag der traditionellen Pfingstturniere, die der SV Drensteinfurt im Sportzentrum Erlfeld austrägt, wurde es nichts mit dem ersten Sieg des Gastgebers. Nach den U 9-Junioren schaffte auch die C 1 den zweiten Platz. Für die U 10 sprang bei sommerlichen Temperaturen der dritte Platz heraus.

Am dritten Turniertag waren die Kleinsten ganz klar die Größten. Im Freundschaftsspiel trafen die U6-Minikicker des SVD auf den SV Rinkerode. Für die meisten der jüngsten Nachwuchsfußballer war es das erste Spiel im Trikot der Stewwerter. Die Aufregung war groß, die Spielfreude ebenso. Auch wenn die Gäste aus Rinkerode das Derby klar für sich entschieden – der Spaß stand im Vordergrund. Und immerhin gelang dem Team von Trainer Manfred Drepper , der von Stefan Thomas, Dirk Nachtigall und Bernd Drepper unterstützt wird, ein Tor. Dass die U 6 des SVR überlegen war, war für Jugend-Obmann Drepper kein Wunder: „Die Rinkeroder sind im Spielbetrieb.“

Die C 1 von Coach Christian Niemann und Co-Trainer Lorenz Jedanowski, die in der Kreisliga um die Meisterschaft kämpft, ging beim Pfingstturnier mit zwei Teams ins Rennen. Die erste Mannschaft verkaufte sich gut und holte mit einem torlosen Remis zum Auftakt im vereinsinternen Duell, zwei Niederlagen danach und zwei Siegen zum Abschluss das maximal Mögliche heraus: den zweiten Platz.

Die Minimalisten aus Telgte waren nicht zu schlagen. Die SG gewann alle fünf Partien. Viermal spielten die Telgter zu null, viermal hatten sie nach den zehn Minuten Spielzeit nur ein Tor Vorsprung. Punktgleich mit dem SVD I landete der SC Gremmendorf auf dem dritten Platz. Hinter Hoetmar (6 Punkte) und Amelsbüren (4) reihte sich die zweite Mannschaft der Drensteinfurter an letzter Stelle des Klassements ein. Drei Niederlagen kassierte sie. Der einzige Sieg gelang gegen Amelsbüren.

Minimalisten aus Telgte zu stark

Beim Turnier für U 10-Junioren schaffte es der SVD – Trainer ist Elmar Sommer – als Dritter aufs Podest. Die E 2 startete mit einem 2:2 im Derby gegen den späteren Sieger SV Rinkerode, schlug im Anschluss den TuS 1859 Hamm mit 3:1 und die SG Sendenhorst mit 1:0. Eine bessere Platzierung verspielten die jungen Drensteinfurter im Duell mit dem SV Herbern (1:4).

Die Rinkeroder ließen nach dem Unentschieden gegen den Gastgeber keine Punkte mehr liegen und kassierten auch keine Tore mehr. Der entscheidende Vergleich mit dem Turnierzweiten Herbern, der sonst alle Spiele gewann, endete 3:0 für den SVR. Die viertplatzierten Sendenhorster siegten lediglich gegen die Hammer, die ohne Punkt die Heimfahrt antraten.

Walstedde nicht zu schlagen

Dass am vierten Turniertag nur noch ein Turnier beim SV Drensteinfurt stattfand, das Wetter nicht mehr so gut war wie am Vortag und die etwas Älteren um den Sieg kämpften, hatte Auswirkungen. Das Zuschauerinteresse ließ deutlich nach. Die C 2-Junioren ließen sich ihre Freude am Fußballspielen aber nicht nehmen. Fünf Mannschaften traten im Sportzentrum Erlfeld gegeneinander an. Am besten schnitten die U 15-Kicker aus Walstedde ab. Die Fortunen gewannen zum Auftakt gegen den VfL Sassenberg mit 1:0 und schlugen sowohl den Gastgeber als auch den SC Hoetmar mit 2:0. Das letztlich entscheidende Spiel gegen die SG Selm endete mit einem 2:2-Unentschieden. Mit vier Zählern wurde Sassenberg Dritter, der punktgleiche SVD musste sich mit dem vierten und damit vorletzten Platz zufrieden geben. Die Jungs der Trainer Mario Hoffmann, Michael Spiekermann und Robert Sikora verloren zunächst 0:1 gegen Selm. Ein torloses Remis gegen das sieglose Schlusslicht Hoetmar folgte. Der einzige Erfolg und das einzige Tor gelang Flemming Tegtmeier und Co. im letzten Spiel. Mit 1:0 setzte sich der SVD gegen Sassenberg durch.

Mit dem Wettbewerb für B-Junioren gingen die Pfingstturniere zu Ende. Nicht zu schlagen war die SG Bockum-Hövel II aus Hamm, die nach einem Unentschieden zum Auftakt alle vier weiteren Partien gewann. Dahinter reihte sich der SVD III an zweiter Stelle ein. Mit dem vierten Platz musste sich der SVD II zufrieden geben.