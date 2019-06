128 Teams aus ganz Europa und sogar Indien kamen zusammen und spielten in verschiedenen Altersklassen den Titel aus. Auf 15 Fußballplätzen in verschiedenen Spielorten wurden die Begegnungen ausgetragen.

Warmschießen konnten sich die Rot-Weißen bereits am vergangenen Wochenende. Mit 23:0 schickte man den Tabellenletzten aus Senden wieder zurück in die Heimat. Tizian Prior steuerte gleich sieben Treffer bei und erzielte zwei lupenreine Hattricks. Damit steht man nun auf dem zweiten Platz in der Kreisliga-Gruppe und kann bei einem Patzer vom VfL Wolbeck am letzten Spieltag sogar noch an die Spitze stoßen.

Das Teilnehmerfeld bei den U17-Junioren bestand in den Niederlanden aus gleich 16 teilnehmenden Mannschaften. In der Gruppenphase traf die SG-Auswahl auf den HSV Heiloo, Vitesse Arnheim, VVV Venlo und VSV Velsen – allesamt aus den Niederlanden. „Wir wollten versuchen unsere Farben gut zu vertreten und uns in diesem starken Teilnehmerfeld durchzusetzen“, sagte SG-Coach Michael Kotzur . Mit dem Volksbanken-Ligapokal sicherte sich seine Truppe in diesem Winter immerhin bereits einen Pokal in der Halle. „Im Vordergrund stand aber der Spaß am gemeinsamen Wochenende und das Knüpfen von möglichst vielen neuen Kontakten.“

Am Ende wurde landete das SG-Team auf Rang zwölf von 16 teilnehmenden Mannschaften.