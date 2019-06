102 Mannschaften aus 32 Vereinen traten gegeneinander an. Auf neun Spielfeldern wurden die Sieger in den einzelnen Altersklassen ermittelt. Vor allem die Übernachtung im Zelt und das anschließende Turnier auf einem Rasenplatz waren für die Sendenhorster was ganz Besonderes. Für viele, waren es die ersten handballerischen Gehversuche auf einem Rasenplatz. Der Spaß, stand bei der SG ganz klar im Vordergrund. Es ist nicht auszuschließen, dass auch im kommenden Jahr, zur 50. Auflage des Turniers, der SG Nachwuchs wieder die Reise nach Borken antreten wird.