Ausgeschrieben waren zwei Strecken mit einer Länge von 69 und 125 Kilometer. Die anspruchsvollen und landschaftlich schönen Routen mit längeren Anstiegen durch das Bergische Land führten unter anderem hinauf auf Kopfsteinpflaster zum Schloss Bensberg, das auf der längeren Streckenvariante zweimal bewältigt werden musste. Für den 18-jährigen Mathis Reichow war es die erste Teilnahme am Radrennen in der Rheinmetropole. Er absolvierte die 69 Kilometer lange Strecke in 2:01 Stunden. Olaf Spiegelberg (3:39 Stunden) und Werner Sievers (3:44 Stunden) nahmen die 125 Kilometer lange Strecke mit knapp 1500 Höhenmeter in Angriff. Mit ein wenig Gänsehautgefühl und Blick auf den Kölner Dom ging es zum Finale über die Severinsbrücke zurück zu Start und Zielort in den Rheinauhafen. Mit den Zielzeiten waren die Albersloher Radsportler zufrieden – zumal ihnen das Wetter alles abverlangte.