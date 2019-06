Carsten Beckemeyer: „Die Walstedder kümmern sich einfach“

Als linker Verteidiger durchlief er die Jugend von Westfalia Bockum-Hövel, nahm dabei mit der Kreisauswahl auch an einem internationalen Turnier an der Côte d’Azur teil und spielte unter anderem gegen den FC Barcelona . Im Seniorenbereich schulte Carsten Beckemeyer dann zum Torhüter um und kam im Jahr 2010 nach Fortuna Walstedde. Doch nach neuneinhalb Jahren im Lambertusdorf – in dieser Zeit absolvierte der 42-Jährige mehr als 90 Partien im Gehäuse der Fortunen und stand danach bei mehr als 180 Begegnungen als Co- und Torwart-Trainer an der Seitenlinie – ist nun (erstmal) Schluss. Denn der Vater dreier Kinder und Leiter der Retouren-Abteilung einer Leuchtfirma möchte aus familiären Gründen vorerst kürzer treten.

Die letzte Saison ist seit wenigen Wochen vorbei. Vermissen Sie schon die Tage am Walstedder Sportplatz?

Beckemeyer: Im Moment vermisse ich das noch nicht. Schließlich war noch Sportwoche und ich deswegen sowieso am Platz. Meine Tochter Larissa spielt bei den Fortuna-Mädchen. Schon alleine deswegen bin ich noch regelmäßig in Walstedde am Platz. Hinzu kommt, dass meine beiden Jungs Florian und Tobias auch noch aktiv trainieren – allerdings in Bockum-Hövel. Die haben erst in Richtung Sommerferien Pause. Also bin ich derzeit noch genug auf Sportplätzen unterwegs. Ich bin aber froh, dass Sommerpause ist und ich die „Großen“ nicht dreimal die Woche sehe (lacht). In einem halben Jahr könnte das allerdings schon wieder anders aussehen.

Wie hat es Sie überhaupt damals zur Fortuna verschlagen?

Beckemeyer: Ich hatte mir damals bei meinem alten Verein, den Sportfreunden Bockum, den Mittelfuß gebrochen und musste deswegen pausieren. Ein Bekannter ist darauf aufmerksam geworden und hat dem damaligen Walstedder Trainer, Darius Krawitz, Bescheid gesagt. Da hieß es dann: Wenn die Verletzung wieder genesen ist, soll ich als Torhüter ran, aber gleichzeitig auch als Co-Trainer. Ich wollte mich eigentlich auch als aktiver Schlussmann zurückziehen. Am Ende habe ich aber selbst noch zwei Jahre gespielt.

Neuneinhalb Jahre sind eine lange Zeit. Warum haben Sie sich bei Fortuna so wohl gefühlt?

Beckemeyer: Für mich ist Fortuna eine große Familie. Ich erinnere mich noch an eine Situation mit unserer kleinen Tochter. Larissa war gerade geboren und machte ihre ersten Schritte. Sie ist einmal am Sportplatz hingefallen und egal, wer da stand, der hat sie auf den Arm genommen und sie zu mir oder meiner Frau Michaela gebracht. Man kann die Kinder hier laufen lassen. Wenn irgendwas ist: Die Walstedder kümmern sich einfach. Das finde ich absolut klasse. Ich komme auch aus einem kleinen Verein – Westfalia Bockum-Hövel – das war auch relativ familiär und ein guter Zusammenhalt zwischen den Menschen, aber Walstedde toppt das noch mal um Längen.

Gab es denn auch ein paar unschöne Geschichten?

Beckemyer: Vom Menschlichen her nicht. In Sachen Trainerwechsel oder Spielberechtigung wurden meiner Meinung nach ab und an Fehler gemacht, aber das ist in jedem Verein so. Die Mannschaft hat mich auch das eine oder andere Mal enttäuscht, zum Beispiel im Umgang mit dem damaligen Coach Oliver Scheffler. Allerdings sieht man da nach der Zeit auch drüber weg. Denn die Zeit heilt alle Wunden. Ich schätze, dass hier immer offen und ehrlich miteinander umgegangen wurde.

Was ist denn besonders in Erinnerung geblieben?

Beckemeyer: Zum letzten Drittel einer Saison leider immer die negativen Sachen. Etwa, dass wir es nicht geschafft haben, eine konstant gute Leistung bis zum Schluss zu bringen. Deswegen gab es auch immer nur den dummen zweiten, dritten oder vierten Rang und nie den Platz an der Sonne.

Vor allem auch in den letzten Jahren, oder?

Beckemeyer: Ja. Ich glaube, das Problem ist, dass nicht alle Spieler mitziehen, weil Geburtstage, Stammtischfahrten oder Schützenfeste wichtiger sind. Das letzte Quäntchen fehlte immer irgendwie und da wird es dann schwer, ganz oben mitzuspielen. Gleichzeitig ist das aber auch das Schöne. Fortuna ist ein Dorfverein.

Wie sieht das mit positiven Erinnerungen aus?

Beckemeyer: Die ganze Zeit war einfach positiv. Die ganzen neuneinhalb Jahre waren einfach klasse – auch solche Aktionen wie der Tannenbaumverkauf oder die Sportwoche. Diese Veranstaltungen, die der Verein selbst aus dem Boden stampft, sind zwar immer mit viel Arbeit verbunden, aber machen gleichzeitig auch einen Riesenspaß.

Kommen wir noch mal auf das Sportliche zurück. Waren Sie traurig, mit der Mannschaft nie Meister geworden zu sein?

Beckemyer: Als ich damals angefangen bin, war Fortuna gerade das zweite oder dritte Jahr in der Kreisliga A und immer relativ weit unten in der Tabelle. Inzwischen hat sich die Truppe aber als Spitzenmannschaft etabliert. Nur: Der nächste Schritt fehlt.

Schwingt da ein bisschen Enttäuschung mit?

Beckemeyer: Ja und nein. Insgesamt bin ich ein bisschen enttäuscht, dass immer etwas gefehlt hat. Zum Beispiel letztes Jahr die bittere Niederlage gegen Sünninghausen (Anm. d. Red.: Walstedde verlor das Spitzenspiel mit 1:2 und wurde am Ende Dritter). Das tut dann richtig weh, wenn man sieht, wie überfordert die Mannschaft war, weil mal mehrere Hundert Zuschauer am Spielfeldrand standen. Die haben sich mit so einer Nervosität anstecken lassen. Da habe ich gar nicht mit gerechnet. Für mich als Spieler war so eine Kulisse immer das Größte überhaupt und hat mir immer noch den zusätzlichen Push gegeben. Was mich aber freut, ist die Entwicklung der Torhüter. Wenn man sieht, was Andreas Averhage für eine Entwicklung genommen hat und vorher auch schon Tobias Janssen. Er ist nicht umsonst von BV 09 Hamm umworben worden und dann da auch hingegangen. Es freut mich immer, wenn man die Früchte seiner Arbeit sieht.

Sie haben insgesamt vier Trainer begleitet: Darius Krawitz, Alexander Vojnowski, Oliver Scheffler und jetzt Eddy Chart. Wie hat sich die Zusammenarbeit verändert?

Beckemeyer: Der eine oder andere Coach hatte seine vier, fünf Lieblinge. Das ist natürlich aufgefallen und es war dann unter anderem meine Aufgabe, da etwas gegenzusteuern, um ein Gleichgewicht reinzubekommen. Wir haben einige sehr aufbrausende Trainer wie Alex gehabt, der an der Linie schnell mal steil gegangen ist. Aber auch das komplette Gegenteil mit Olli, der zu 90 Prozent immer ruhig und sachlich war. Eddy arbeitet mega akribisch. Das habe ich vorher noch nie in der Form erlebt. Mittlerweile hat er das etwas runtergestuft, weil die Charaktere anders geworden sind.

Wird es ein Comeback in Walstedde geben?

Beckemeyer: Zeitlich möchte ich mich da nicht festlegen. Da spielen zu viele Faktoren mit. Ich weiß nicht, ob meine Jungs weiterhin Fußball spielen oder nicht irgendwann beispielsweise Musik machen wollen. Wenn sich das von der Familie her ergibt, stehe ich aber wieder auf der Matte. Wann das sein wird, kann und möchte ich aber nicht sagen.