Drei Reiter bildeten am Samstag ein Team und mussten der Reihe nach jeweils fünf Hindernisse auf E-, A- und L-Niveau überwinden. Am besten fehlerfrei, nicht mehr als 120 Sekunden sollten sie dafür benötigen. Es kam auf die Abstimmung bei den Wechseln zwischen den Paaren an, es galt, so wenig Zeit wie möglich zu verschenken. Am besten zeigte das ein Mixteam aus Vorhelm, Albersloh und Sendenhorst: Anna Homann mit Franklin, Milva Brinktrine mit Captain‘s Nase und Günther Lange mit Chelsy waren nach 85,87 Sekunden wieder im Ziel. Die Mannschaft des RV Ostbevern mit den Schwestern Carina, Anabel und Johanna Knappheide wurde, lautstark angefeuert von Betreuern und Angehörigen, in 94,36 Sekunden Zweite vor einem weiteren Trio aus Ostbevern mit Nina und Pit Strotjohann sowie Stefan Cappenberg (94,64). Die Familien-Vertretung des Gastgebers mit Catharina Veltjens-Otto-Erley, Friedrich und Elena Otto-Erley wurde in 94,92 Sekunden Vierte.

Nach 20 Minuten war diese Prüfung schon vorüber. In dieser Zeit steckte viel Begeisterung, viel Ehrgeiz und viel Spannung – das Stafetten-Springen dürfte auch etwas für die Zukunft sein und hätte noch mehr Publikum als am Samstagnachmittag in der Bauerschaft Dackmar verdient gehabt.

Beklagen mussten sich die Veranstalter aber nicht: Nicht was den Zuspruch am Rande des Vierecks und des Springparcours angeht, und auch nicht was die Beteiligung betrifft. Nahe an 100 Prozent war die Starterfüllung an den ersten beiden Turniertagen, das war auch wegen des sommerlichen Wetters nicht anders zu erwarten.

Die heimischen Reiter zeigten sich dabei von ihrer besten Seite und behielten etliche Schleifen im Kreis Warendorf.

► Weiterer Bericht folgt.