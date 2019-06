„Da die zwei holländischen Vereine keine zwölf Jugendlichen stellen konnten, haben wir unseren Freunden mit vier Jungen aus unserer Anfängergruppe ausgeholfen“, so Jugendtrainerin Jessica Schlüter . Nach einem fast siebenstündigen Marathon-Spieltag erweisen sich die Warendorfer Gastgeber als das klar beste Team und gewann die Mannschaftswertung. Die Rinkeroder Mannschaft belegte trotz vieler guter Spiele zum Schluss den vierten Platz, jedoch ganz knapp hinter den beiden holländischen Vereinen.

In den Einzelwertungen errangen Matthis Hornert in der Klasse fünf den zweiten Platz, Lukas Diening und Benjamin Witte, in ihrer Klasse den dritten und vierten Platz.