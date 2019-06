Zunächst gingen drei Paare in einer Holzpferde-Prüfung an den Start. Jana Maaß und Jette Schouwstra entschieden die Prüfung mit der WN 6,840 für sich. Auf Platz zwei reihten sich ihre Teamkolleginnen Malin Münstermann und Leonie Neuheuser mit der WN 5,980 ein. Die jüngsten Starter in dieser Prüfung, Luisa Krebs und Paula Romberg, belegten mit der WN 4,800 den sechsten Rang.

Das Team von Birgit Mette, Katharina Mette und Kordula Wernsmann, startete in der Galopp-Schritt-Maxi-Prüfung. Die Mannschaft setzte sich mit der WN 6,775 gegen ein Starterfeld von acht Gruppen durch und gewann somit diese Prüfung. Sie voltigierte auf Paso Doble.

Das Team von Eva Hanewinkel und Svenja Budde, steuerte den dritten Sieg für die RVD-Voltis bei und siegte mit der WN 5,944 in der LK L. Diese Prüfung war wiederum eine Qualifikation für den Nachwuchsförderpreis der L-Gruppe in Westfalen.

Allein 18 der 25 Teilnehmer waren in Havixbeck vertreten. Die zehn wertnotenbesten Gruppen – dazu werden die beiden besten Wertnoten der einzelnen Teams berücksichtigt – nehmen am Finale im Rahmen der Westfälischen Junioren-Meisterschaft in Brakel teil.

An diesen Wettbewerb haben etwa fünfundzwanzig Gruppen aus ganz Westfalen teilgenommen. Wovon achtzehn alleine in Havixbeck gestartet sind. Jetzt heißt es für die Voltigierer aus Stewwert abwarten, ob es für das Finale in Brakel reicht, und nach 2017 eine erneute Teilnahme erfolgt.