Als viertbestes Team der Rückrunde schlossen Kraus und seine Angestellten die Saison auf Tabellenrang sechs ab.

„Wenn man sich die komplette Saison einmal anschaut, dann ist diese Platzierung absolut passend für uns“, sagt der SG-Übungsleiter. „Alle Mannschaften, die vor uns stehen, haben das verdient.“

Es war eine Spielzeit, die so niemand mehr erwartet hatte; nach dem Bezirksligaabstieg aus der Vorsaison taumelte die SG durch die ersten Meisterschaftswochen der Kreisliga A. Vier Niederlagen und ein Unentschieden schlugen Kraus gehörig aufs Gemüt. „Die Niederlagen gegen Warendorf und Borussia und das Unentschieden gegen Kinderhaus II konnte ich noch akzeptieren. Das 0:3 aber gegen Beelen war ein Tiefpunkt“, erinnert er sich. In der Kabine habe es „gescheppert“ und auch die anschließende Trainingswoche verlief mit „eisiger Stimmung“.

Tiefpunkt ist gleichzeitig der Wendepunkt

Gleichwohl markierte diese Niederlage den Wendepunkt: Aus den folgenden sieben Partien holten die Sendenhorster 17 von möglichen 21 Zählern. In der Winterpause gewannen sie sogar die prestigeträchtige Hallen-Kreismeisterschaft in Warendorf. „Fernab der Punkteausbeute haben wir auch bis dahin oftmals nicht schlecht gespielt. Es waren aber viele Kleinigkeiten und auch Verletzungen, die uns aufgehalten haben“, sagt Kraus. Mit dem Sieg gegen Hoetmar beobachtete er einen Schub an Selbstvertrauen und einen Wandel in der Haltung seiner Spieler. „Wir waren mental einfach besser, haben die Situationen angenommen – und natürlich: wir haben auch besser Fußball gespielt“, zählt der Übungsleiter die Gründe für den Aufschwung auf. „Wir hatten eine überragende Innenverteidigung mit Wittenbrink und Linnemann und haben defensiv wie offensiv einfach vieles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Im Vorwärtsgang waren wir hungriger und zielstrebiger.“ Ein Beleg dafür: Erzielte die SG in der Hinrunde nur 22 Tore in 15 Partien, waren es derer 33 in der Rückrunde.

Reifeprüfung beim A-Liga-Meister

Die Reifeprüfung folgte spätestens im März, als die SG zu Gast war beim A-Liga-Meister Borussia Münster. Zwar verloren die Sendenhorster am Ende mit 1:3, begegneten den Borussen aber 90 Minuten lang auf Augenhöhe. Selbst Münsters Trainer Yannick Bauer zollte dem SG-Team Respekt, er könne sich an keine Mannschaft erinnern, die an der Grevingstraße derart aufgespielt habe. „Dafür konnten wir uns natürlich nichts kaufen – es war aber ein tolles Kompliment und eine Bestätigung unserer Arbeit.“

Es war die letzte Niederlage der abgelaufenen Spielzeit. Von den folgenden neun Begegnungen gewann die SG sieben und schob sich verdient auf Rang sechs vor.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir mit dieser jungen Mannschaft diesen Weg weiter gehen können. Obwohl die Jungs wussten, dass es in der Tabelle um nichts mehr geht, haben sie nicht nachgelassen – sondern im Gegenteil am Ende noch einmal richtig aufgedreht. Das zeigt, welchen Charakter die Mannschaft hat. Das rechne ich ihr hoch an“, sagt Florian Kraus.