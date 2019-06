Lüth im Eiltempo zum Sieg

Es war ein erstes Abtasten vor der S-Dressur am Sonntag, einem Prix St. Georges. Mit Especially hatte Pires zunächst vorlegt (68,382 Prozent), das wurde später noch von Franziska Pellengahr-Gröblinghoff (RV Oelde) und Bonus getoppt, die sich mit 68,480 Prozent an die Spitze setzten, am Ende aber Zweite wurden. Rang vier und fünf gingen an die Gastgeber: Nicole Franzke und Esperado ließen erst im Schlussteil ihrer Vorstellung Punkte liegen und wurden mit 68,088 Prozent Vierte vor Kevin Thomas, der mit Vidal auf 67,843 Prozent kam.

Eröffnet wurde der zweite Tag des dreitägigen Turniers mit einem Heimsieg. Als Schlussreiterin des A**-Springens überholte Eva-Katharina Lüth mit Colorado die Konkurrenz im Eiltempo und siegte mit fast vier Sekunden vor Allegra Herr (RFV Alverskirchen-Everswinkel) mit Escada, wiederum drei Sekunden dahinter reihte sich Maurice Borgmann (Ostbevern) mit Keep Smiling ein.

Reiten, Turnier in Milte 2019 1/40 Reiten, Turnier in Milte 2019 Foto: R. Penno

Ein knappe Entscheidung wurde der sich daran anschließende Stilspring-Wettbewerb, der mit 38 Teilnehmern das Nennungsergebnis noch übertraf. Entsprechend spannend blieb es für die überwiegend jungen Reiter bis zum Schluss. Die Wertnote 8,4, die die Richter an Melanie Erdmann (ZRFV Ostenfelde-Beelen) und Calista la paz vergaben, erreichte aber kein anderes Paar. Mit der Note 8,3 reihte sich Lotta Scharffetter (Telgte-Lauheide) mit Kolvenfeld‘s Circus Ballerina als Zweite in der Platzierung ein, gefolgt von Elisa Holtmann (Westbevern) und Schneewittchen mit der Wertnote 8,1.

So wie das Nennungsergebnis des Stilspring-Wettbewerbs war es auch in vielen anderen Prüfungen bis zum Samstag. „Wir haben eine sehr, sehr gute Starterfüllung“, sagte Annette Haversiek vom RFV Milte-Sassenberg und blickte schon auf den Sonntag: Für die Führzügelklasse hatte sich das ursprüngliche Feld von 9 auf 19 Teilnehmer mehr als verdoppelt.