Zu der gehören aber auch Spieler wie Christoph Stech und Ulli Gäher, die damals, am 18. Juni 1989, vor 22 000 Zuschauern im Preußenstadion mit einem 0:0 in der Aufstiegsrunde gegen den MSV Duisburg den Sprung in die 2. Liga perfekt machten. Im Erlfeld lief Stech für das Traditionsteam der Preußen im Freundschaftsspiel gegen die Alten Herren II des SV Drensteinfurt, Gäher war als Zuschauer dabei. Auch André Bertelsbeck , langjähriger Spieler des SCP, war im Einsatz – und freute sich nach 80 Minuten über einen knappen 4:3-Erfolg der Gäste. Bernd Drepper hatte den SVD nach Vorarbeit von André Weißen in Führung gebracht. Bis zur Pause drehten die Preußen die Partie (1:2). In der zweiten Halbzeit gelang Drepper nach einer Flanke von Christian Gude das zwischenzeitliche 2:2 und Weißen per Freistoßtreffer das 3:3. Es war nicht das einzige sehenswerte Tor an diesem Abend. Initiator der freundschaftlichen Begegnung, die mit einem Grillen endete, war Jürgen Wältermann. Der Stewwerter trug ab der B-Jugend neun Jahre das Trikot der Preußen und absolvierte ein Spiel in der 2. sowie zirka 70 Partien in der 3. Liga.