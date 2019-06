Bei diesem Turnier treten Zweier-Teams an, deren Spieler mindestens 20 Jahre Altersunterschied haben müssen. Beliebte Paarungen sind Vater oder Mutter mit Sohn oder Tochter, Oma oder Opa mit Enkel – aber auch Paarungen aus dem Nachbarschafts- und Freundeskreis sind möglich.

Vier bis fünf Partien mit Zeitlimit

Gespielt werden je nach Witterung vier bis fünf Partien. Die Spiele werden mit einem Zeitlimit belegt. Die Startgebühr pro Paarung beträgt zehn Euro. Nach der Siegerehrung, die gegen 19 Uhr von Michael Knispel durchgeführt wird, erfolgt ein gemütlicher Ausklang. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail an obmann-klack09@sv-drensteinfurt.de, per SMS oder Whats­App an 0163/7182216 oder durch Eintrag in die Liste im Boulodrom möglich. Für eine Teilnahme ist keine Mitgliedschaft im SVD oder bei Klack’09 nötig. Spielkugeln werden bei Bedarf gestellt.