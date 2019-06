Reinhard Lütke Harmann Zweiter im Großen Preis

Reinhard Knappheide war gekommen, um zu siegen. Mit Paula entschied der Reiter vom RFV Ostbevern am Sonntag den Großen Preis der Milter Reitertage für sich. In 33,50 Sekunden kam das Paar durch den Stechparcours des M*-Springens und sicherte sich den zweiten Sieg an diesem Wochenende. Am Samstagabend hatten Paula und Knappheide bereits das M-Springen gewonnen, das ebenfalls mit einem Stechen ausgeschrieben war.

Motiviert davon zeigte Knappheide im ersten Umlauf am Sonntag eine schnelle, und vor allem fehlerfreie, Runde. Nur drei weiteren Paaren gelang das: Reinhard Lütke Harmann (RV Albersloh), am Samstag schon mit Carlotta hoch platziert, sicherte sich mit Chou-Chou in 37,23 Sekunden Rang zwei vor Marie-Sophie Oelrich (Ladbergen) mit Clear Moon (4/40,69) und Thomas Gedigk (Ostbevern) mit Quentchen-Glück (4/ 41,11).

Veranstalter zufrieden

Damit waren die Milter Reitertage beendet, die Veranstalter waren zufrieden nach drei Tagen mit einem umfangreichen Angebot. Dazu gehörten auch die Milter Championate für drei- und vierjährige Reitpferde sowie für die Reitponys. Die Schärpen gingen an About You, vorgestellt von Ana Teresa Pires (RSC Osnabrücker Land) bei den dreijährigen Reitpferden ( WN 8,6) aus der Zucht von Stephan Borgmann (Ostbevern), Special Blend (WN 8,6) bei den Vierjährigen, vorgestellt von der Schwedin Lydia Jordan (Osnabrücker Land), sowie bei den Reitponys an Double mit Lena Bücker (RV Saerbeck) im Sattel (8,4).

„Das war ein wenig beschaulich“, spielte Turnierleiter Clemens Brüggemann auf die überschaubare Teilnahme besonders bei den dreijährigen Reitpferden an. Das Niveau war dafür hoch, „die Aufgaben müssten aber leichter sein und nach Weisung der Richter durchgeführt werden“, meinte Brüggemann, selbst ein ausgewiesener Fachmann.

Die Siegerschleife der S-Dressur Prix St. Georges ging in diesem Jahr nach Ostwestfalen. Alexander Kern (RV Helleforth) knackte mit Lakross als einziger die 70-Prozent-Marke: Mit 70,132 Prozent siegte er vor Ana Teresa Pires und Eyecatcher (68,377), die am Samstag die M**-Dressur gewonnen hatten. Auf Rang drei ritt als vorletztes Paar der Prüfung Svenja Limberg (RFV Handorf-Sudmühle) mit Riley (68,202), dahinter reihten sich Anna Friederike Noack (RFV Alverskirchen-Everswinkel) mit Feiner August (68,114) und Juan Manuel Vidal-Testal (Milte-Sassenberg) mit Voster (67,982) ein, Siebte wurden Nicole Franzke (Milte-Sassenberg) und Esperado (67,149).

17 Paare in der Führzügelklasse

In dieser Prüfung, wie auch in einigen anderen am Sonntag, hätte sich Clemens Brüggemann eine bessere Starterfüllung gewünscht. Nur die Führzügelklasse ragte heraus, die mit 17 Paaren das Nennungsergebnis sogar übertraf.

► Alle Ergebnisse hier