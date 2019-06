Wenig Überraschendes bot die Kreisfußballkonferenz des Fußballkreises Münster am Donnerstagabend – jedenfalls hinsichtlich der Staffeleinteilungen der Kreisligen der Männer. Die lokalen Vertreter verbleiben in der Saison 2019/20 in ihren angestammten Ligen. Der SV Rinkerode und GW Albersloh machen weiter die Kreisliga A2 Münster unsicher; die SG Sendenhorst geht wie in der abgelaufenen Spielzeit in der Kreisliga A1 Münster auf Punktejagd.

Die A1 bekommt Zuwachs mit den Aufsteigern SC Münster 08 II, dem FC Greffen sowie den SC Füchtorf. Die Aufsteiger SW Havixbeck, SG Selm sowie die Zweite des VfL Wolbeck füllen die Kreisliga A2 auf. Die Reserve der SG Sendenhorst bleibt derweil in der Kreisliga B2, die Zwote des SV Drensteinfurt in der Kreisliga B3. Alle Staffeln, auch die C-Ligen, sind auf der Homepage des Fußballkreises einsehbar. Und zwar unter www.flvw-k24.de.

Dort sind die ebenfalls Donnerstagabend im VIP-Raum des Preußen-Stadions ausgelosten Erstrunden-Begegnungen des Krombacher-Kreispokals zu finden. Hier kommen auf die heimischen Teams zumeist machbare Gegner zu. Bezirksligist SV Drensteinfurt tritt beim C-Ligisten Teutonia Coerde an, die SG Sendenhorst empfängt daheim Fortuna Schapdetten aus der Kreisliga A2.

Ein ligainternes Duell bestreitet GW Albersloh, das den A2-Vizemeister SV Bösensell aus dem Weg räumen muss. Lösbar scheint die Aufgabe für den SV Rinkerode, der zum B-Ligisten SC Gremmendorf reisen muss. Die Partien der ersten Runde werden zwischen dem 3. August (Samstag) und dem 8. August (Donnerstag) ausgetragen.