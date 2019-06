Kreis Warendorf -

Wie in jedem Jahr loben die Westfälischen Nachrichten den WN-Torjägerpokal für den besten Stürmer der Warendorfer Seniorenmannschaften aus. In diesem Jahr setzte sich Tobias Brand vom VfL Sassenberg an die Spitze. Der SV Drensteinfurt überzeugte vor allem in der Breite.