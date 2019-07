Bei glühender Hitze starteten die Albersloher Damen 60 ihre Matches um 13 Uhr gegen die Damen aus Herford. Sonnenschirme, gekühlte Getränke und geeiste Handtücher verschafften den Spielerinnen bei 35 Grad nur wenig Erleichterung.

Kerstin Pöttner (6:1/6:1) und Gela Rosery (6:2/6:1) an Position zwei und vier gewannen ihre Einzel beide schnell und legten den Grundstein für einen letztlich herausragenden Sieg. In der zweiten Runde spielten Claudia Mersmann an Position eins und Ulrike Goede-Rolf an Position drei und legten mit 6:3 und 6:3 bzw. nach work out beim Stand von 6:6 im ersten Satz nach und sicherten somit nach den Einzeln schon vorzeitig den Sieg. Die beiden Doppel Mersmann/ Pöttner und Goede- Rolf/Rosery wurden in den späten Nachmittagsstunden gespielt und verlangten den Spielerinnen bei großer Hitze den letzten Rest ihrer Kräfte ab.

Von den heimischen Fans getragen und bejubelt gewannen beide Albersloher Doppel mit 6:4 und 6:4 und letztendlich im Matchtiebreak die beiden fehlenden Siegpunkte zum 6:0 über den TC Herford. Damit stehen sie in der Abschlusstabelle von sieben Mannschaften auf dem zweiten Tabellenplatz hinter Lemgo.