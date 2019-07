Vor allem für die Nachwuchstalente des RV Sendenhorst war das Sommerturnier in Drensteinfurt ein ganz besonderes: Für einige von ihnen war es der Auftritt in der Fremde. Entsprechend groß war die Aufregung im Vorfeld – doch die legte sich spätestens nach den abgelegten Prüfungen: Am Ende des Turniertages waren nämlich allesamt platziert.

► Führzügelwettbewerb: Dana Horstrup und Batida de Cocco (Platz 2, WN 7,4)

► Reiterwettbewerb für Jungen: Silas Horstrup und Batida de Cocco (Platz 3, WN 7,2), Jann Schlottmann und Cavalino (Platz 5, WN 6,8)

► Reiterwettbewerb für Mädchen (Jahrgänge 2003 - 2007): Mia Lammert mit Nelly (Platz 5, WN 6,9), Lotta Rautenberg auf Bonita (Platz 6, WN 6,8)

► Reiterwettbewerb für Mädchen (Jahrgang 2008): Darja Schlottmann und Cavalino (Platz 5, WN 6,9), Greta Scharbaum (Platz 5, WN 6,9)

► Geschicklichkeitswettbewerb: Silas Horstrtup und Batida de Cocco (Platz 4)

Bei den Sendenhorster Senioren stachen (wir berichteten) vor allem Günther Lange und Do it in einer Eignungsprüfung der Klasse A heraus, die die beiden mit einer Wertnote 7,95 für sich entschieden.