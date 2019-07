Auf der Suche nach einem neuen Co-Trainer ist A-Ligist GW Albersloh nun fündig geworden: André Simon (31) wird das Team an der Seite von Julian Spangenberg coachen. Der Torhüter war zuletzt nicht mehr aktiv, davor lief er für den BSV Ostbevern auf. Sein Bruder René schnürt in der kommenden Saison die Fußballschuhe für den TuS Freckenhorst. „André ist ein super Typ, ein guter Fußballer und ein langjähriger Weggefährte“, sagt Spangenberg. Im Trikot der Grün-Weißen feierten beide 2014 den Aufstieg in die A-Liga. Simon wird schwerpunktmäßig das Torwarttraining übernehmen, sich aber auch als Co-Trainer einbringen.

► Spangenberg selbst hatte nach dem aufreibenden Abstiegskampf wenig Zeit zum durchschnaufen: Er nutzte die kurze Sommerpause für den Erwerb der B-Lizenz.