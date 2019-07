Mit einem neuen Event-Format ersetzt die Sendenhorster Volleyball-Abteilung das zuletzt sieben Jahre in Folge durchgeführte Sommerfest: In einem Experiment soll ein “24-Stunden-Beachen” stattfinden. An den Sendenhorster Beachanlagen soll der Beachvolleyball zweimal rund um die Uhr übers Netz befördert werden, und das mit beliebig häufig wechselnden Partnern. Natürlich kann auch mehrmals innerhalb der 24 Stunden gespielt werden.

In Anlehnung an einen Spendenlauf kann pro gespieltem Satz eines Spieler ein variabler Obulus an die Abteilung gespendet werden, welcher der Jugendarbeit zu Gute kommen soll. Für Verpflegung ist selbstverständlich gesorgt. Zu gewinnen gibt es am Ende verschiedene Prämien für unterschiedliche Leistungen.

“Ich bin gespannt, wie das angenommen und ankommen wird, das Ganze ist zunächst ein Testballon”, sagt Beachwart Stephan Klaes. Startschuss ist am morgigen Freitag (5. Juli) um 17 Uhr. Kurzfristige Anmeldungen sind bei den Trainern oder vor Ort noch möglich.