Gedränge in der Kabine von GW Albersloh

Rinkerode -

Es war nicht so einfach, sich einen Überblick zu verschaffen. Beim Trainingsauftakt der DJK GW Albersloh herrschte schon in der Kabine ein ordentliches Gedränge. 29 Akteure visieren einen Platz im Kader des A-Ligisten an. Nicht allen wird das gelingen.