Sie haben schon mit den Hufen gescharrt und dürfen nun endlich wieder dem runden Leder nachjagen. Auch die Fußballer vom SV Rinkerode haben am Dienstagabend mit einer ersten Trainingseinheit die neue Spielzeit eingeläutet. In knapp sechs Wochen möchte Trainer Roland Jungfermann , der bei den Schwarz – Gelben in seine dritte Spielzeit als Cheftrainer geht, seine Spieler auf Betriebstemperatur für den Ligastart am 25. August bringen.

Mit dabei waren neben dem neuen Co-Trainer Lennart Lüke auch die Neuzugänge Julian Schlüter (SV Biemenhorst), Bastian Schwack und Nils Wilmer (beide eigene A-Junioren) sowie gleich mehrere Gastspieler, die beim SVR vorspielen und den Kader noch weiter aufwerten könnten. Nach einer Saison mit vielen Höhen und Tiefen und einem am Ende ordentlichen sechsten Tabellenplatz möchten die Verantwortlichen aber erst einmal kein konkretes Saisonziel formulieren.

„ Ich bin mit der letzten Saison nicht zufrieden, und denke dass viel mehr drin gewesen wäre. " Trainer Roland Jungfermann

Doch dass sich die Ansprüche beim SVR in den letzten Jahren deutlich verändert haben sieht man allein an der Tatsache, dass trotz der Abgänge von Hochkarätern wie Jan Hoenhorst (SV Herbern), Maximilian Groß (SV Drensteinfurt) oder Mustafa Dogan (berufsbedingt) ein starker Kader mit einigen talentierten Eigengewächsen zur Verfügung steht und auch die Erwartungshaltung des Umfeldes eine andere geworden ist. Eine gute Rolle in der A-Liga trauen sie sich im Golddorf auch im kommenden Jahr zu. So formuliert es auch Roland Jungfermann, der noch viel Potenzial in seiner Elf schlummern sieht: „Ich bin mit der letzten Saison nicht zufrieden und denke dass viel mehr drin gewesen wäre. Vielleicht nicht der erste Platz, aber auf den Plätzen dahinter wäre aus meiner Sicht alles möglich gewesen.“

Andere Spieler, die bislang ein wenig im Schatten der Etablierten standen, sollen und können nun mehr Verantwortung übernehmen. Roland Jungfermann nennt dabei insbesondere Aron Jakab, Luis Bertels, Julian Vogt, Jan Schulze Eißing oder auch Dominik Grünhagel, der nach einer langwierigen Verletzung nun wieder zurück zu alter Stärke finden soll. Neben zahlreichen Trainingseinheiten auf und neben dem Platz misst sich die Mannschaft in vier Testspielen mit anderen Teams. Das erste Pflichtspiel im Kreispokal steht am ersten Augustwochenende an.

► Zugänge: Julian Schlüter (SV Biemenhorst), Nils Wilmer (eigene A-Junioren), Sebastian Schwack (eigene A-Junioren)

► Abgänge: Jan Hoenhorst (SV Herbern), Maximilian Groß (SV Drensteinfurt)

Mustafa Dogan (berufsbedingt), Stefan Pöhler (tritt kürzer)