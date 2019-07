Die Temperaturen erreich(t)en die 40-Grad-Marke, doch die heimischen Fußballer sind noch nicht auf Betriebstemperatur. Die soll erst mit dem Saisonstart am 11. (überkreislich) oder 25. August (auf Kreisebene) erreicht werden. Schwitzen ist also angesagt. Ungeachtet des subtropischen Klimas. An Hitzefrei ist nicht zu denken, allerdings dürfen die Kicker hier und dort auf etwas „Marscherleichterung“ hoffen, wie die Trainer der A-Ligisten durchblicken lassen.

„Wir haben zwei Handball- Beachplätze und Beachvolleyball-Courts. Darauf werden wir vielleicht kurzfristig zurückgreifen“, signalisierte beispielsweise Stefan Putze am Donnerstag Flexibilität und Rücksicht. Der 26-Jährige, der bei der SG Sendenhorst Cheftrainer Florian Kraus noch bis Dienstag vertritt, hatte aber schon am Dienstag die Belastung gedrosselt. Ein Abweichen von der für Samstag vorgesehenen Anstoßzeit für die Begegnung in Oelde (16 Uhr) ist für ihn keine Thema. Da funkt der SGS-Co-Trainer mit seinem Rinkeroder Nachbarn auf einer Wellenlänge. „Anstoßzeit verschieben, warum? Wer weiß denn, wie am ersten Spieltag das Wetter sein wird. Und der Termin wird sicher nicht verschoben“, sagt Roland Jungfermann klipp und klar.

Was nicht heißt, dass der SVR-Trainer seinen Match- und Trainingsplan nicht den Gegebenheiten anpasst. „Wir machen mehrmals Pausen im Training. Natürlich wird auch mehr Wasser getrunken. Allerdings sind die Jungs auch alt genug, zu signalisieren, wenn es nicht mehr geht“, so Jungfermann. Dass er in diesen Tag in den Einheiten den Ball in den Vordergrund stellt und nicht auf Waldläufe setzt, ist für ihn logisch. Eine Absage oder eine zeitliche Verschiebung der Partie am Sonntag beim VfL Wolbeck kommt für ihn nicht in Frage. „Vielleicht mache ich meinem Kollegen den Vorschlag, dreimal 30 Minuten zu spielen. Dann haben wir ja eine Erholungsphase mehr“, denkt Jungfermann pragmatisch.

Mit der richtigen Dosierung und reichlich Wasser

Auch Eddy Chart hat nichts Überraschendes parat: „Die intensive Phase liegt bereits hinter uns. Jetzt kann man dosierter trainieren“, weiß der Trainer von Fortuna Walstedde, dass die laufintensiven Einheiten zu Beginn der Vorbereitung warten. „Wichtig ist nur“, so Chart, „dass genügend Wasser griffbereit ist“.

Ansonsten sind sich alle Trainer der heimischen A-Ligistedn einig und verfahren nach dem einfachen wie sinnvollen Motto: Mach mal Pause(n).