Handball am Stück bei der SG Sendenhorst

Thorsten Szymanski muss schon vor den ersten Spielzügen improvisieren. Notgedrungen und etwas überraschend. „Wenn ich gewusst hätte, dass die Halle in den ersten drei Wochen der Sommerferien geschlossen bleibt, wären wir vielleicht früher angefangen und hätten die Vorbereitungsphase unterbrochen“, gesteht der 39-Jährige. Frühzeitig hatte sich der neue Trainer der SG Sendenhorst aber für ein Stück Vorbereitung entschieden. „Jeder handhabt das anders. Viele Kollegen bevorzugen zwei Phasen. Ich nicht“, klärt er auf. Seit dem 18. bittet er zu den Übungseinheiten. Bisweilen deutlich später, als die Konkurrenten in der Handball-Bezirksliga der Männer.

Immerhin bleiben den Spielern so die derzeit eher einem Saunagang gleichenden Indoor-Termine erspart. Ausdauer lässt sich auch an frischer, wenn auch warmer, Luft erarbeiten. Ab dem 5. August geht es dann unter das Hallendach – und an den handballerischen Feinschliff.

Identischer Kader

Doch schon jetzt, gut eine Woche nach dem Aufgalopp, ist der Trainer zufrieden. „Alle haben etwas getan, haben die Hausaufgaben erledigt“, lautet das erste Zwischenzeugnis für den Kader. In dem gibt es keine personellen Bewegungen. Noch nicht zumindest. „Mit ein oder zwei Kandidaten bin ich noch in Gesprächen. Das könnte etwas werden, ist aber noch nicht spruchreif“, gibt er sich etwas geheimnisvoll, wird dann aber deutlich: „Von der Ahlener SG, meinem Ex-Verein, hole ich niemanden.“ Zunächst setzt Szymasnski auf den identischen Kader der Vorsaison.

„Wir sind mit 14 Spielern breit genug aufgestellt. Das passt“, ordnet er das junge Aufgebot und die personelle Situation ein. Für die richtige Einstimmung sorgte zwischenzeitlich zudem der veröffentlichte Spielplan für die Saison 2019/20, die mit dem Nachbarschaftsduell gegen die Warendorfer SU startet. „Ein Derby zum Auftakt, das in eigener Halle, ist super. Auch wenn es natürlich auch etwas einfacher geht. Aber am ersten Spieltag weiß niemand, wo er steht. Von daher ist alles okay.“

Noch nicht okay ist die Umsetzung seiner Spielidee – was angesichts der kurzen Vorbereitung nicht verwundert. Über das anvisierte Ergebnis gleichwohl hat er klare Vorstellungen: „In der Abwehr haben wir oft falsch abgezählt, fehlte die Zuordnung. Jedem war nicht klar, wer wann raus und wer an den Kreis musste“, sagt der Coach zum Thema Deckungsverhalten. Das „Wann“ und „Was“ gilt zudem auch für den Angriff. Abläufe einstudieren ist das Stichwort.

Helfen sollen und müssen dabei auch Vorbereitungsspiele. Das erste ist für Mitte August gegen Eintracht Dolberg geplant, das letzte gegen den Lüner SV. Die genaue Terminierung steht jedoch noch aus.

Ohnehin ist Thorsten Szymanskis Einstellung zu (Test-)Spielen zwiegespalten. Überbewerten mag er sie nicht. „Intensives Training, auch im taktischen Bereich, bringt uns genau so weit“, sagt er.

Da hält der Trainer dann allerdings nichts mehr von Improvisation.