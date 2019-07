Es ist das Endspiel vor dem möglichen (Turnier-)Finale. Klingt ungewöhnlich, ist aber so. Nach dem 3:1-Auftakterfolg im ersten Spiel der Gruppe B gegen SuS Ennigerloh winkt der SG Sendenhorst beim Derby-Cup in Hoetmar am heutigen Donnerstag (19.30 Uhr) der Einzug ins Endspiel am Freitag (19.30 Uhr). Voraussetzung ist eben ein Sieg über den SC DJK Everswinkel, der sich bereits am Sonntag mit 5:3 gegen Ennigerloh behauptete. Mit der Warendorfer SU steht der mögliche Final-Gegner schon fest. Selbst bei einer Schlappe oder Remis sind die Kraus-Kicker am Freitag noch im Turnier. Dann zumindest im Spiel um Platz drei (Freitag, 17.45 Uhr).

„Wir haben jetzt Gewissheit, wissen, dass wir in Hoetmar garantiert noch zwei Spiele haben. Das ist zwar intensiv, aber auch ein guter Test“, sagt Trainer Florian Kraus zufrieden. Da am Sonntag (15 Uhr) in Sendenhorst noch die Vorbereitungspartie gegen Bezirksliga-Aufsteiger Borussia Münster folgt, warten drei Spiele in nur vier Tagen auf seine Elf. „Wir müssen die Belastung für die Jungs gut verteilen, sehen, wer wann zum Einsatz kommt“, so der 33-jährige.

Seit gut zwei Wochen befinden sich die SG-Fußballer in der kräftezehrenden Vorbereitungsphase. Mit dem bisherigen Stand ist das Trainerteam um Kraus und Stefan Putze durchaus zufrieden. Der Sieg gegen Ennigerloh war der nächste Schritt. Vor allen Dingen in der ersten Hälfte machten sich die kleinen Experimenten des Trainerduos und auch die schweren Beine noch bemerkbar. Ein unnötiger Fehlpass in der Vorwärtsbewegung führte zum Rückstand der SG (17.).

Deutlich besser lief es dann in der zweiten Spielhälfte. Neuzugang Marek Ratering, der als einziger von insgesamt 18 eingesetzten Spielern über die gesamte Spielzeit auf dem Feld stand, erlöste sein Team in klassischer Mittelstürmermanier durch einen Abstauber (45.). Es folgten der Führungstreffer von Nico Kommorowski (54.) nach einer starken Vorarbeit von Tim Wittenbrink und der Treffer zur Entscheidung durch Julian Turl (60.).

Trainer stellt seinem Team gutes Zwischenzeugnis aus

Der Trainer war jedenfalls einverstanden mit Verlauf und Leistung. „Es hat natürlich noch nicht alles funktioniert. Aber es war aus meiner Sicht in Ordnung“, lautet das Zwischenzeugnis, das der Pädagoge Kraus seinen Spielern ausstellt. Heute Abend nun wartet die nächste Prüfung. Und vielleicht auch die nächste gute Note für die SG-Fußballer.