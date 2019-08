Ein Hauch von Bundesliga bei der SG Sendenhorst

Am 24. August, ist es wieder soweit: Einige der besten Nachwuchsfußballer Deutschlands treffen sich in Sendenhorst. Bereits zum sechsten Mal richtet die Jugendfußballabteilung der SG den VEKA-Junior-Cup aus, der bereits fester Bestandteil im Vorbereitungsplan vieler namhafter Mannschaften ist. Auch in diesem Jahr ist das U14-Turnier wieder gespickt mit vielen klangvollen Namen. Irgendwie weht ein Hauch von Bundesliga über der Anlage.

So entsenden aus der ersten Liga Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04, Werder Bremen , FSV Mainz 05 und der VfL Wolfsburg ihren Nachwuchs. Dazu kommen die Youngsters der Zweitligisten aus Stuttgart, Hamburg und Bielefeld sowie vom Turnier-Kooperationspartner aus Bochum. Aus der 3. Liga schickt der SC Preußen Münster seine U14-Kicker in den Nachbarkreis. Ein besonderes Kräftemessen ist das Turnier für die Lokalmatadoren TuS Westfalia Vorhelm und die SG Sendenhorst , die das Teilnehmerfeld komplettieren.

Fünfmal fand der VEKA-Junior-Cup seit 2014 nun bereits statt und fünf unterschiedliche Sieger wurden seither gekürt. Der erste Sieger hieß im Jahr 2014 VfL Bochum. Auf die Ruhrpott-Kicker folgten der SC Preußen Münster, Hauptstadtclub Hertha BSC und der SV Werder Bremen. Als Titelverteidiger geht in diesem Jahr der Hamburger SV ins Rennen, der den Rivalen von der Weser ablöste.

„ In diesem Jahr wäre eigentlich die SG mal dran. In diesem Jahr wäre eigentlich die SG mal dran. “ Organisator Ingo Lackmann zur bevorstehenden sechsten Turnierauflage

„In diesem Jahr wäre eigentlich die SG mal dran“, sagt Ingo Lackmann augenzwinkernd. Er hält als Turnierorganisator das Heft in der Hand. Frühzeitig müsse mit den Planungen begonnen werden: „Grundsätzlich gilt: Vor dem Turnier ist nach dem Turnier.“ Es sei daher immer wieder schön zu sehen, dass alle mit anpacken. Vor allem Robin Lackmann und Lukas Bureck aus dem Jugendvorstand, U15-Trainer Michael Tenbrink und Jörg Berheide unterstützen ihn in den Vorbereitungen, die nun in die letzten Züge gehen.

Am Turniertag selbst unterstützen zudem die A- und B-Junioren als Ordner, die Eltern der SG-U15 übernehmen die Cafeteria und für das leibliche Wohl vom Grill sorgen Manni Krimphove und Helmut „Emil“ Haarmeyer. Viele Familien engagieren sich außerdem, indem sie die Nachwuchskicker, die aus ganz Deutschland anreisen, beherbergen.

So ist das Turnier nicht nur ein Wettbewerb untereinander, sondern auch ein Austausch, bei dem sich die Fußballer kennenlernen können. In Sendenhorst nehmen 30 Gastfamilien für eine Nacht die Spieler des Hamburger SV und für zwei Nächte die Talente aus Stuttgart und Wolfsburg auf. Der SV Werder Bremen nächtigt bei den SCP-Youngsters und der FSV Mainz 05 übernachtet im Ruhrgebiet beim VfL Bochum.

„Unser Dank gilt allen Sponsoren, Gönnern, Helfern und Gasteltern. Ohne diese Unterstützung wäre das Turnier hier in Sendenhorst nicht möglich“, so Ingo Lackmann.

In der Gruppe A spielen zunächst Westfalia Vorhelm, Hamburger SV, VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04 und Arminia Bielefeld.

Die Gruppe B bilden SG Sendenhorst, SV Werder Bremen, VfL Bochum, FSV Mainz 05, SC Preußen Münster und VfL Wolfsburg.

Weitere Informationen und die Spielpläne gibt es auf der Facebook-Seite des VEKA-Junior-Cups. Das Turnier beginnt am 24. August um 9.30 Uhr.