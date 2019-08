Der SG Sendenhorst blieb der dritte Streich in Hoetmar verwehrt. Nach zwei Vorrundensiegen unterlag der A-Ligist im Finale des Derby-Cups der Warendorfer SU klar mit 0:4 (0:1). Als Trostpflaster blieben der Elf von Trainer Florian Kraus 300 Euro für Platz zwei und die Mannschaftskasse. Platz drei sicherte sich zuvor im kleinen Finale der SC DJK Everswinkel durch ein hauchdünnes 1:0 (0:0) gegen die Gastgeber.

Für den SG-Trainer kam die Finalniederlage nicht wirklich überraschend. „Das war bei unseren Rahmenbedingungen zu erwarten. Wir haben erst am Tag zuvor noch gespielt. Zudem hatte ich die Mannschaft wild durcheinander gemischt. Ohne Rücksicht auf das Endspiel“, relativierte der 33-Jährige Ergebnis und Ausgang. Wichtiger ist der Punktspielstart am 25. August. Dennoch stellte Kraus klar: „Wir wollten das Spiel aber nicht herschenken, sind angetreten, um zu gewinnen.“ Die Tore für die Mannschaft von Trainer Lukas Krumpietz erzielten Christoph Freye (11.), Lukas Mönter (48.) sowie Pascal Debowiak per Doppelpack (55./71.). Dabei wusste die WSU nicht nur offensiv, sondern auch defensiv zu überzeugen und ließ keine einzige ernst zu nehmende Torchance der Kraus-Kicker zu. Zur Freude des siegreichen Coaches. „Die Jungs haben mit Ball die besseren Lösungen gefunden und ein gutes Positionsspiel gezeigt. Das hat mir richtig gut gefallen“, lobte Trainer Lukas Krumpietz.

Willkommener Test für Kurtz, Bruland und Gerul

Dennoch diente die Partie gegen die WSU, die nach einjähriger Abstinenz wieder den Turnierthron bestiegt, als willkommener Praxistest für einige SG-Akteure. So durften sich Maximilian Kurtz, Janik Bruland und Linus Gerul, die zuletzt wenig oder überhaupt nicht gespielt hatten, zeigen. Geschont wurde im Endspiel – wie schon am Donnerstag gegen Everswinwel – Nico Kommorowski. Er war bereits mit Leistenproblemen in das Turnier gegangen, hatte dennoch beim 3:1 gegen SuS Ennigerloh auf sich aufmerksam gemacht. Nicht nur durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1. Kraus möchte in seinem Fall jedoch kein Risiko eingehen. Nach dem Endspiel klagte zudem Bruland über Probleme im Sprunggelenk. Ansonsten aber überstand das SG-Ensemble das Turnier ohne Blessuren und Hiobsbotschaften.