SV Drensteinfurt hat beim 4:1 gegen Fortuna Walstedde keine Mühe

Da kommt noch ordentlich Arbeit auf die Spieler von Fortuna Walstedde zu, bevor es in zwei Wochen wieder in der Fußball-Kreisliga A um Punkte geht. Das hat die Mannschaft von Trainer Eddy Chart am Freitagabend beim 1:4 (1:2) gegen den SV Drensteinfurt erfahren müssen, womit der Bezirksligist ohne große Mühe seine Generalprobe erwartungsgemäß meisterte.

Auch Übungsleiter Oliver Logermann war mit der Vorstellung seiner Truppe – insgesamt reisten 22 Spieler mit ins benachbarte Lambertusdorf, von denen 21 eingesetzt wurden – zufrieden. Dabei stellte er vor allem das Offensivspiel seiner Akteure positiv in den Vordergrund: „Es ist wichtig, dass wir uns so viele Chancen herausgespielt haben. Genau das wollten wir nämlich verbessern – und das sah ordentlich aus.“

„ Die Jungs haben heute als Mannschaft nicht genug ins Spiel investiert. Die Jungs haben heute als Mannschaft nicht genug ins Spiel investiert. “ Eddy Chart, Trainer von Fortuna Walstedde

Den letzten Test bewertete er ebenfalls als gut, obgleich die Begegnung doch sehr eindeutig gewesen sei. Das sah auch sein Gegenüber, Eddy Chart, so. „Wir haben heute auch in der Höhe verdient verloren. Vor allem in der zweiten Halbzeit hat uns die Luft gefehlt. Da konnten wir nur noch Nadelstiche setzen. Läuferisch kam da nicht mehr viel“, sparte der Fortuna-Coach nicht an Kritik. „Die Jungs haben heute als Mannschaft nicht genug ins Spiel investiert. Es brannten höchstens drei, vier Spieler. Der Rest hat nur das Nötigste getan.“

Klare Verhältnisse von Beginn an

Bereits wenige Minuten nach dem Anpfiff war klar, wer während der Partie den Ton angeben würde. Markus Fröchtes Hereingabe ließ Diogo Castro aber aus aussichtsreicher Position liegen (3.). Nach einem Fehlpass im Spielaufbau wurde es dann erneut vor dem Walstedder Gehäuse gefährlich. Doch Felix Grote war wieder zur Stelle und hielt das 0:0 fest (9.). Etwas überraschend klingelte es rund zehn Zeigerumdrehungen weiter dann auf der Gegenseite im Kasten: Flanke Marcel Brillowski, Kopfball Nicolas Rosendahl – das 1:0 für die Hausherren (17.).

Im direkten Gegenzug drängte der SVD auf den Ausgleich. Aber Valentin Kröger fand nach Pass von Christoph Lübke seinen Meister ebenfalls in Fortuna-Schlussmann Grote (19.). Besser machte es dann Castro (21.). Falk Bußmann drehte anschließend mit seinem Treffer die Partie (32.).

Nach der Pause spielten weiterhin nur die Gäste. Die einzige Ausnahme blieb ein guter Konter, den Danijel Livaja frei stehend nicht in ein Tor für die Hausherren ummünzen konnte (56.). Danach erhöhte Castro mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 (60.), ehe Daniel Ziegner per Strafstoß – vorausgegangen war ein Foul von Fabian Beckmann an Yannick Niehues – den Schlusspunkt setzte (78.). Zuvor touchierte ein Niehues-Schuss noch die Latte (76.).

Während der SVD damit seine Vorbereitung erfolgreich abschloss, kommt auf die Walstedder noch einige Arbeit zu. „Wir müssen bis zum Saisonstart noch eine Menge aufarbeiten. Die beiden ersten Gegentore dürfen so nie passieren“, bemerkte Chart. Bleibt abzuwarten, ob dafür zwei Wochen reichen.