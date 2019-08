Lückenschluss bei der SG Sendenhorst

Dreier- und Viererkette gehören längst wie Abseits und Doppelpass zum Fußball. Auch die darin bisweilen auftretenden Lücken. Eine solche hat die SG Sendenhorst in der ansonsten lückenlosen Reihe der Mannschaften wieder geschlossen. Nach dem Rückzug der A-Junioren aus dem laufenden Wettbewerb der Vorsaison, geht am Westtor in der Spielzeit 2019/20 wieder ein U-19-Team an den Start.

Zur Freude von Robin Lackmann . „Es ist einfach positiv, dass es uns gelungen ist und wir nur ein paar Monate überbrücken mussten“, sagt der Jugendobmann. Der 23-Jährige, der seit 16 Monaten im Amt ist, macht auch die Bedeutung für den Club deutlich: „Es ist einfach wichtig, dass ein Verein eine A-Jugend hat. Sie gehört einfach zur Jugendabteilung.“ Ähnlich sieht es Hubert Terbeck. „Die U19 ist die wichtigste Jugendmannschaft für den Seniorenbereich. Zumal wenn es die Philosophie ist, möglichst viele Eigengewächse an die erste und zweite Mannschaft heranzuführen“, sagt der Fußball-Abteilungsleiter.

Konsequentes Handeln

Zu Beginn des Jahres war das noch anders. Nach der Winterpause entschieden sich die Verantwortlichen für den Ausstieg. Die Trainingsbeteiligung reichte nicht einmal aus, um eine Kleinfeld-Mannschaft zu bestücken. „Wir hatten schon zu Beginn der Saison ein paar Probleme, haben sogar Spieler reaktiviert. Der Jahrgang war aber nicht stark. Ich will nicht sagen, dass das Ganze zum Scheitern verurteilt war. Aber letztlich wollten wir es nicht auf Biegen und Brechen durchziehen“, blickt Robin Lackmann zurück. Dabei hatte die SG sogar via Anzeige eigens einen Trainer gesucht. Nach zwei Spielen der Rückrunde und einem Nichtantritt, wählte die SG ein Ende mit Schrecken, reagierte die SG konsequent. Lackmann nennt die Gründe: „Wir wollten nicht warten, bis wir nach dreimaligem Nichtantritt ohnehin ausgeschlossen worden wären. Auch das Ordnungsgeld konnten wir uns sparen.“

Langfristige Trainerlösung

Nun ist Besserung in Sicht. Von den B1-Junioren, die in den vergangenen beiden Spielzeiten nahezu zusammen waren, rücken 14 Akteuren in den älteren Bereich auf. Gleiches gilt für Michael Kotzur . „Er kennt die Mannschaft in- und auswendig. Es war ohnehin der Plan, dass Michael die Jungs über vier Jahre begleitet“, erklärt Lackmann. Das Amt bei den A-Junioren ist für Kotzur auch eine Beförderung.

Eine mit Weitsicht. Wenngleich es nun zwei Jahre dauern dürfte, bis sich tatsächlich Nachwuchskicker wieder für die Erste empfehlen. Mit Daniel Reder und Marven Breuken haben gerade zwei Spieler den Sprung in den Kader von Florian Kraus geschafft. Sie gehören zu den Akteuren, die das Angebot nach dem Rückzug annahmen, und vorzeitig bei den Senioren Anschluss suchten.

Aber auch die Aus- und Fortbildung von Trainern soll den Nachwuchsbereich attraktiver machen. Auch für Spieler, die zwischenzeitlich Sendenhorst verließen und aktuell bei der Warendorfer SU, SC Münster 08, Hammer SpVg oder RW Ahlen kicken. Lukas Burek, der Lackmann unterstützt, hält Kontakt zu diesen Akteuren.

„ Wir möchten Teams aus Sendenhorster Jungs auf die Beine stellen Wir möchten Teams aus Sendenhorster Jungs auf die Beine stellen “ SG-Jugendobmann Robin Lackmann

Positiv ist aber nicht nur die Rückkehr der U19 in den Spielbetrieb. Auch die U17, U15 und U13 versuchen, die Qualifikationsrunde zur Leistungsliga zu meistern. Ab der U7 mischt die SG mit jeweils einem Team in den Altersklassen mit. Nicht ohne Stolz. „Wir möchte Spielgemeinschaften vermeiden, Teams aus Sendenhorster Jungs auf die Beine stellen“, verrät Robin Lackmann.

Lücken soll es jedenfalls nicht mehr in der Mannschaftskette geben, ein Rückzug ein einmaliges Erlebnis bleiben.