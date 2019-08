Blickrichtung Tabellenspitze – Drensteinfurt startet mit Ambitionen

Redakteur Ulrich Schaper sprach mit Trainer Oliver Logermann über die Vorbereitung und die Ziele für die neue Spielzeit.

Herr Logermann, knapp fünf Wochen Vorbereitung liegen hinter Ihnen und Ihrer Mannschaft. Wie ist Ihr Fazit?

Logermann: Ich bin richtig zufrieden. Ich gehe mit dem besten Gefühl überhaupt in die Saison. Wir hatten die letzten zwei Wochen durchgängig 20 bis 22 Leute beim Training. Also, das habe ich in der Form noch nicht erlebt. Wir haben teilweise elf gegen elf im Training spielen können. Und da war richtig Dampf drin. Man merkt den Konkurrenzkampf um die Positionen. Für mich ist die Situation komfortabel. Die Testspiele, die wir bestritten haben, waren auch durch die Bank weg in Ordnung. Das Albachten-Spiel (0:3; d. Red.) hat mir gar nicht gefallen, das Gievenbeck-Spiel (4:1; d.Red.) mit Abstrichen, weil wir uns dem schwachen Niveau des Gegners angepasst haben. Und mindestens genauso wichtig: Keiner unser Spieler hat sich ernsthaft beziehungsweise langwierig verletzt.

Dennis Hoeveler ist schon am Ende der vergangenen Saison zum Kader dazugestoßen. In der Sommerpause folgten weitere Neuzugänge mit Westfalen-Liga-Erfahrung. Wie gut ist Ihr Kader in diesem Jahr?

Logermann: Wir haben nicht nur Spieler mit Qualität, sondern auch mit Führungsstärke dazubekommen. Die Mannschaft wächst zusammen. Ich glaube, dass wir ziemlich gut aufgestellt sind.

In der abgelaufenen Spielzeit waren Sie und Ihre Elf die Remis-Könige der Bezirksliga . Das lag weniger an der Defensive als vielmehr an der mangelnden Treffsicherheit. Nun ist Ihnen auch noch Marvin Brüggemann abhanden gekommen – ein Spieler, der nicht nur durch Torgefahr, sondern auch durch viele Vorlagen wichtig war. Wie ist es um Ihre Offensivkraft nun bestellt?

Logermann: Wir haben zu Beginn der Vorbereitung vor allem an der Grundlagenausdauer gearbeitet und sind dann relativ schnell in den Offensivmodus gewechselt. Die Defensive haben wir noch kurz angesprochen, das kriegen wir aber erfahrungsgemäß immer ganz gut hin. Wir haben anschließend viel mit Ball gemacht. Die letzten Wochen habe ich mit den Jungs bis zum Geht-nicht- mehr das Offensivspiel trainiert, damit wir dort wirklich auch Automatismen reinkriegen, damit das einfach runder aussieht. Da haben wir auch wirklich Fortschritte gemacht. Das ist ein Prozess. Da bleiben wir dran. Das sieht schon richtig gut aus. Wenn ich an das letzte Testspiel gegen Walstedde denke (4:1; d.Red.), dann habe ich dort viele schöne Spielzüge gesehen. Da hätten wir auch drei, vier, fünf Tore mehr schießen können. Das war eine gelungene Generalprobe. Klar, mit Brüggemann fehlt uns ein Torjäger und ein Mann für ruhende Bälle. Aber zum Beispiel haben wir mit Dennis Popil auch jemanden, der gute Ecken schießen kann. Markus Fröchte schießt gute Freistoße schießen. Falk Bußmann war zuletzt treffsicher und mit Diogo Castro haben wir zudem jemanden bekommen, der uns offensiv in vielen Bereichen unheimlich hilft. Er ist ein ganz anderer Spielertyp, mit dem man aber offensiv ein ganz anderes Pressing spielen kann. Wir haben uns vorne schon verändert, aber wie ich finde absolut zum Positiven.

Sie haben eine überragende Saison 2018/2019 gespielt, waren lange im Aufstiegsrennen und haben um den Relegationsrang mitgekämpft. Mit so einer Spielzeit wird man schnell zum Gejagten. Wird diese Saison schwerer als die zurückliegende?

Logermann: Ach, die Favoritenrolle nehmen wir gerne an. Ich habe da einen hohen Anspruch an mich und meine Mannschaft. Ich bin jetzt das dritte Jahr als Trainer im Amt. Im ersten Jahr waren dir Fünfter, im zweiten Jahr Dritter. Unser Kader ist nicht schlechter geworden – insofern gehen wir da ambitioniert in die Saison. Aber klar, um aufzusteigen, braucht man auch ein bisschen Glück.