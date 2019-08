Die Zukunft braucht noch Zeit

„Die Vorbereitung war höchstens durchschnittlich und alles andere als optimal“, bilanziert Chart. Schuld seien mehrere Faktoren. Auf der einen Seite sei das Trainingslager im Sauerland aus organisatorischen Gründen zu früh gekommen. Auf der anderen Seite hätten die Fortunen nach einigen Testspielabsagen des Öfteren improvisieren müssen. „ Eigentlich hatte ich gehofft, dass wir nach den sechs Wochen schon etwas weiter sind“, offenbart der Trainer, der in seine fünfte Saison im Lambertusdorf geht. Als größte Baustelle weist der Coach den taktischen Bereich aus – sowohl defensiv als auch offensiv. „Wir haben phasenweise gute Ansätze gezeigt, müssen jetzt aber in der Saison noch verstärkt weiterarbeiten“, erklärt Chart.

Als Ziel hatte der Trainer keine konkrete Platzierung vorgegeben. „Wir wollen allerdings oben mitspielen“, bemerkt er. Doch viel wichtiger sei die Weiterentwicklung der vielen Nachwuchsspieler, mit denen der Fortunen-Kader nun gespickt ist. Schließlich kamen mit Jonah Scheffler, Alessandro Nieddu, Till Starkmann, Max Tiggemann , Louis Seebröker und Max Tiggemann gleich sechs Akteure aus der eigenen A-Jugend in die erste Seniorenmannschaft. Zum gab es mit Fabian Döring (A-Jugend SV Drensteinfurt), Steven Henzel (steigt nach mehrjähriger Verletzung wieder ein) und Lars Paschko (eigene Reserve) weiteres junges Blut in die Truppe. „Das sind sieben bis acht Spieler, die wahrscheinlich die Zukunft von Walstedde sind. Es liegt aber auch an deren Einstellung, ob sie es packen oder nicht. Wir stellen den passenden Rahmen, sie müssen es aber wollen“, so Chart.

Als Abgänge verzeichneten die Walstedder nur Dennis Hohn (Ziel unbekannt) und Sebastian Borgschulte (Pause). Zudem soll Starkmann erst in der zweiten Mannschaft seinen Rückstand aufholen und Erfahrung sammeln.

Die anderen „jungen Wilden“ werden womöglich bereits zum Auftakt gegen Suryoye am Sonntag in der Kreisliga A zum Zuge kommen. Denn gegen den Aufsteiger muss Chart gleich auf Joel Lange, Marcel Brillowski, Tobias Ophaus sowie Kai und Kevin Northoff verzichten. Auch der Einsatz von Nicolas Rosendahl ist fraglich. „Ich möchte aber nicht jammern. Wir haben einen breiten Kader und als Einheit werden die anderen Jungs die Ausfälle kompensieren. Das traue ich ihnen zu“, erläutert der Übungsleiter.

Mit SKS Ahlen erwarten die Walstedder einen Aufsteiger auf heimischem Geläuf, der in der Kreisliga B 60 Punkte sammelte und mit der zweitbesten Offensive und der drittbesten Defensive Zweiter wurde.