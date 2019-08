In Sendenhorst hatte er „mit die schönste Zeit“

albersloh -

Eigentlich, könnte man jetzt einwerfen, ist das ja nur ein Testspiel. Uneigentlich jedoch ist es etwas mehr als das. Am Sonntag (18.8., 15 Uhr) empfängt die SG Sendenhorst daheim am Westtor die Kicker von GW Albersloh. Für beide A-Ligisten ist es das letzte Stelldichein vor dem Saisonstart. Doch für GWA-Coach Julian Spangenberg ist es schon nichts Alltägliches. Zwischen 2009 und 2011 verbrachte er zwei Jahre in Sendenhorst als Kicker. Fußballerische Glanzzeiten.