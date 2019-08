Den Blick auf fussball.de kann Oliver Logermann seinen Jungs ja nicht verbieten. Das will der Trainer der Bezirksliga-Kicker des SV Drensteinfurt allerdings auch nicht. Ein gewisses Grundvertrauen hat er in seine Truppe. Bereits am Samstagmittag (13 Uhr) treten die Stewwerter bei der Zweitvertretung der Hammer SpVg an. Ein angeschlagener Gegner, der sein erstes Saisonspiel mit 2:10 verlor. Nachtigall, ick hör dir trapsen...

„Da ist ein Trainer jetzt gefordert“, weiß auch Logermann, dass es nur menschlich wäre, so einen Kontrahenten etwas auf die leichte Schulter zu nehmen. Zumindest im Unterbewusstsein. Die Gefahr sieht Logermann jedoch eher weniger. Stattdessen macht die Arbeit Spaß. „Die Stimmung ist gut“, sagt der Coach.

Kein Wunder: Das Auftaktspiel und Derby gegen den TuS Freckenhorst hat der SVD ja recht souverän mit 3:1 gewonnen. „Jetzt geht es darum, ein paar Automatismen reinzubringen.“ Die SVD-Defensive steht wie eine Eins, da ist er sich sicher. Beim Spiel mit dem Ball gebe es Optimierungsbedarf. Vor allem heute dürfte das wichtig sein, Logermann erwartet mehr Ballbesitz als gegen den TuS.

Die Hammer waren in der Vorsaison in der Landesliga gemeldet, zogen sich aufgrund von Personalmangel zurück. Nun wagen sie in der Bezirksliga einen neuen Anlauf. „Eine sehr junge Truppe, quasi eine A-Jugend“, berichtet der SVD-Übungsleiter. „Die Favoritenrolle nehmen hochkonzentriert an“, eränzt er. „Ohne Dreier wären die drei gegen Freckenhorst nichts mehr wert.“

Ihm fehlen stolze zehn Spieler. Tim Bothen zog sich gegen Freckenhorst vermutlich eine leichte Bänderdehnung zu, Daniel Ziegner und Patrick Günner sind noch im Urlaub. Falk Bußmann steht im Kader, wäre wegen Knieproblemen allerdings nur eine Notfall-Option.

Auch zwischen den Pfosten wird es einen Wechsel geben. Tobias Kofoth muss arbeiten, Steffen Scharbaum kommt zum Liga-Debüt. „Ein Torwartproblem haben wir nicht“, frohlockt Logermann. Kofoth hielt in der Vorwoche stark. Auf der Bank nimmt indes Christopher Kemper Platz. Auch der kann was, ist aber sonst häufig studienbedingt verhindert. „Da haben wir noch einen guten auf der Bank“, freut sich Logermann.