„Aufsteiger sind immer unangenehme Gegner. Greffen ist mit einem 2:0 gegen Eintracht Münster in die Saison gestartet – die werden mit breiter Brust nach Sendenhorst kommen“, sagt SG-Spielertrainer Florian Kraus. „Das wird jedenfalls nicht so einfach, darauf können wir uns einstellen.“ Im Vergleich zum Pokal-Aus am Dienstag wird der Übungsleiter erneut rotieren. Fehlen werden voraussichtlich Komorowski, Kurtz, Abu Dalal und Hesse.