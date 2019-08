Anne Tönnishoff und Harry Romberg , beide Mitglieder der Radsportabteilung von Fortuna Walstedde, finishten in hervorragenden Zeiten bei Paris- Brest–Paris, dem weltweit größten und ältesten Ultracycling-Event.

Die Teilnehmer mussten 1230 Kilometer mit etwa 11 000 Höhenmetern und mehr als 360 Anstiegen in maximal 90 Stunden bewältigen. 13 Checkpoints mussten angefahren werden. Die Strecke führte durch die schönsten Waldmassive Frankreichs, durch die Normandie und bis zur Atlantikküste der Bretagne.

Anne Tönnishoff zeigte bei ihrer zweiten Teilnahme eine starke Leistung. Sie erreichte das Ziel nach 60:16 Stunden und fuhr damit als drittbeste Frau von 530 Starterinnen über die Ziellinie in Paris. Sie verbesserte ihre Zeit von 2015 um 3:24 Stunden. „Ich bin das Rennen schnell angegangen und hatte nach 300 Kilometern beim zweiten Checkpoint in Fougeres eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 27,67 km/h – genau nach Plan. Die Sicherheit stand bei mir während der extrem langen Tour immer im Vordergrund“, so die 48-Jährige.

Harry Romberg (59) überzeugte bei seiner dritten Teilnahme mit einer Zeit von 68:12 Stunden. Eine halbe Stunde schneller als 2015.

Über 6000 Starter aus 66 Nationen, darunter 681 deutsche Teilnehmer, bedeuteten bei der 19. Auflage des nur alle vier Jahre stattfindenden Radsport-Events eine Rekordbeteiligung. Dabei gab es viele emotionale Augenblicke.

Schon am Start im Rambouillet vor den Toren von Paris jubelten den Sportlern viele Zuschauer zu. In den Orten herrschte regelrechte Volksfeststimmung. „Tour de France-Feeling pur“, sind sich die Fortunen einig. „In Villaines-la-Juhel bat man mich sogar um ein kleines Interview“, schwärmt Tönnishoff. Dabei bedankte sich die Fortunin bei der „radsportfreundlichsten Nation“ für die großartige Atmos­phäre und Unterstützung.

„Mein Plan war es, möglichst schnell nach 600 Kilometern den Wendepunkt Brest an der Atlantikküste zu erreichen, um genug Zeit und Luft zu haben für den schwierigen Rückweg.“ Die Ankunft in Brest war einer der Höhepunkte der Tour. Nach endlosen Anstiegen ging es dort über die berühmte Brücke Pont Albert Louppe. Es bot sich ein traumhaftes Atlantik-Panorama. „Gänsehaut pur“, so Tönnnishoff.

Auf dem Rückweg setzte neben der Kälte im Morgengrauen starker Bodennebel ein. Das Fortuna-Duo trotzte diesen Bedingungen. In den frühen Morgenstunden des dritten Tages erreichten Tönnishoff und Romberg das Ziel in der Bergerie Nationale Rambouillet.

„Es war für uns wieder ein phänomenales Abenteuer mit vielen Erlebnissen, emotionalen Eindrücken und Momenten, die uns immer in Erinnerung bleiben werden“, resümierte Tönnishoff am Ziel des langen Weges.