Im Kreispokal sind die Walstedderinnen in die zweite Runde eingezogen. Beim SV Welver drehten die Fortuninnen durch Treffer von Dilek Erdogan (63.) und Pia Wittenbrink (69.) die Partie und konnten am Ende über den Achtelfinaleinzug jubeln. Die Gastgeberinnen waren zuvor durch Lea-Michelle Götter in Führung gegangen (54.). In der nächsten Runde trifft die Kürpick-Elf am 27. September auf Landesligist SV Germania Stirpe.