Lediglich in den letzten Minuten schalteten die Albersloher dann einen Gang zurück und kassierten noch zwei Gegentreffer zum 4:2-Endstand.

Nach einem vorsichtigen Abtasten in den ersten Minuten erhöhten die Albersloher den Druck und nahmen mit zunehmender Spieldauer die Partie in die Hand. Immer wieder wurden die Angriffsversuche der Gäste abgefangen, und die GWA-Kicker kamen gefährlich vor das Gäste-Tor. Zunächst traf Lukas Strohbücker (28.), anschließend Aaron Bonse (30.). Begünstigt wurden die Albersloher Treffer durch grobe Abwehrschnitzer der Münsteraner. Eine echte Tormöglichkeit konnten die Gäste in den ersten 45 Minuten nicht verbuchen.

Fußball Kreisliga A2 Münster: GW Albersloh - BW Aasee 2 1/9 Foto: Dirk Vollenkemper

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts waren die Grün-Weißen die deutlich bessere Mannschaft. Mit langen Bällen kam immer wieder Gefahr vor das Gäste-Tor. Alpha Oumar Sow (49.) und Aaron Bonse, mit seinem zweiten Treffer sorgten bis zur 53. Minute bereits für eine Vorentscheidung. Die Gegentreffer gegen Spielende durch Driesen Micklitz (74.) und Gerber (88.) waren vermeidbar, aber der Albersloher Erfolg geriet dadurch nicht mehr in Gefahr. „Auch wenn die letzten Minuten nicht ganz so überzeugend waren, bin ich zufrieden mit dem Auftreten meiner Jungs. Wir haben guten Fußball gespielt. Leider haben wir es versäumt, noch mehr Tore zu schießen. Chancen waren genügend da“, äußerte sich Spangenberg nach dem Spiel.

GWA: Spangenberg – Hecker, Strohbücker, Diallo (76. Niehus), Thale (63. Prinz), Sow, Horstmann P. (58. Grenzer), Uhlenbrock, Bons, Ogaraku (70. McGill)