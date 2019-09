Das Besondere an den vier Staffeln: Es starteten in jedem Team jeweils deutsche Läuferinnen und Läufer gemeinsam mit syrischen und irakischen Flüchtlingen. Ihr Ziel: beweisen, dass der Sport kulturelle Grenzen überwinden und Integration und Gemeinschaft ermöglichen kann. Gleichzeitig wollten die Teams ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und Diskriminierung setzen. Schon im letzten Jahr waren zwei interkulturelle Staffeln an den Start gegangen. In diesem Jahr gelang es allen vier Staffeln, in einer Zeit unter vier Stunden die Gesamtstrecke zu absolvieren. Das Team „Wir sind bunt 4“ mit Pawel Löwe, Petra Höller-Rieping, Wais Abdulkarim und Jan Zimmermann sicherte sich in einer Zeit von 3:29:17 Stunden Platz 56 in der Gesamtwertung unter 1580 Staffeln. Wais Abdulkarim beeindruckte dabei mit einer Streckenzeit von 40 Minuten über 10 Kilometer.

Nachfolgend die übrigen Staffeln im Überblick: Wir sind bunt 1: Klara Lamann, Dominik Reus, Omar Ghannoum, Alexander Lenz; Wir sind bunt 2: Johan Warburg, Ali Jarkin, Pia Lenz, Carla Mefus; Wir sind bunt 3: Lea Rieping, Ina Rieping, Mustafa Majeed, Nils Pöhler.